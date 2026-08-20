Contra quién y cuándo juega Cienciano tras clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se definió la penúltima serie de octavos de final. Sólo queda el cruce entre River y Santa Fe. Conoce el rival de Cienciano para los cuartos de Copa Sudamericana.

La serie de octavos de final entre Cienciano y Botafogo se definió en Brasil. Luego de la ida que terminó con una amplia goleada, el partido de vuelta terminó con derrota 1-0 para el ‘Papá de América’, por lo que aseguró su clasificación tras ganar la serie por 6-2. Así, se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y ya tiene rival confirmado.

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La goleada 6-1 en la ida en Cusco marcó la diferencia en favor del equipo de Horacio Melgarejo. Botafogo necesitaba de una goleada por cinco goles para forzar los penales, pero apenas pudo marcarle un gol al equipo peruano.

De esta manera, Cienciano vuelve a una etapa de cuartos de final, tal como sucedió en 2003, año del histórico título de Copa Sudamericana. Desde entonces, estuvo en varias ocasiones en octavos y no pudo avanzar. Ahora, se ilusiona con seguir avanzando, aunque no la tendrá fácil.

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¿Cuál es el próximo rival de Cienciano en Copa Sudamericana 2026?

El próximo rival de Cienciano en la instancia de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 es Montevideo City Torque de Uruguay. El equipo de Marcelo Mendez logró la clasificación el pasado miércoles 19 de agosto en casa.

El City Torque avanzó a la instancia de los ocho mejores equipos tras superar en la fase de octavos a Tigre de Argentina. Le ganó ambos partidos de la serie: 1-0 como visitante en el José Dellagiovanna de Victoria y 2-1 como local en el Centenario de Montevideo.

La particularidad de Montevideo City Torque es que se trata de una sociedad anónima, la cual pertenece en su totalidad al City Football Group, un conglomerado que posee varias instituciones alrededor del mundo como Manchester City, New York City, Melbourne City, Girona, Bahia y Yokohama Marinos, entre otros. Lo adquirió en 2017.

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Para el conjunto uruguayo, esta es su tercera participación en un torneo internacional. Pase lo que pase en esta serie, ya es su mejor actuación histórica, ya que anteriormente no superó fase de grupos en la Copa Sudamericana 2021 y quedó eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores 2022.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 no están definidos de manera oficial. De todas maneras, de acuerdo al calendario oficial publicado por Conmebol, se puede conocer en qué semana se jugarán las series.

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Por lo tanto, el duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque se debería jugar en las siguientes fechas aproximadas:

IDA-CUARTOS DE FINAL: del 8 al 10 de setiembre

VUELTA-CUARTOS DE FINAL: del 15 al 17 de setiembre

DATOS CLAVE

Cienciano clasificó a cuartos de final tras superar 6-2 en el global a Botafogo.

a cuartos de final tras superar 6-2 en el global a Botafogo. Montevideo City Torque será el rival de Cienciano en los cuartos de final.

será el rival de Cienciano en los cuartos de final. Septiembre de 2026 albergará los partidos de ida y vuelta de la llave.