Entrenador internacional cuestionó a Pablo Guede por castigar a Kevin Quevedo de Alianza Lima

Pablo Guede recibió una crítica potente. Un entrenador internacional, que conoce bien a Kevin Quevedo. Salió a defenderlo, por la separación.

Jorge Célico, quien dirigió a Kevin Quevedo en Deportivo Garcilaso y Universidad Católica de Ecuador, rompió el silencio sobre la complicada situación del atacante en Alianza Lima. El estratega argentino expresó su desacuerdo con la marginación del extremo y lamentó la falta de minutos del jugador bajo el mando técnico actual.

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Durante una reciente entrevista con el programa Fútbol Satélite, Célico valoró tanto el aspecto humano como las virtudes futbolísticas del jugador. “Como persona, excelente, un chico absolutamente querible, muy buen pibe. Como jugador, el hecho de haberlo traído a Ecuador te habla claramente de cuál es mi concepto sobre él, un jugador desequilibrante, trabaja muy bien”, afirmó el DT.

Kevin Quevedo no será tomado en cuenta por Alianza Lima. (Foto: X).

Sorpresa por la sanción impuesta por Pablo Guede

El estratega de 61 años expresó su desconcierto ante la falta de continuidad de Quevedo en el certamen local. “Claro que me sorprende porque es un jugador desequilibrante, un jugador que ha definido partidos por él solo”, añadió el nacido en Buenos Aires al analizar el momento que atraviesa el delantero.

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Célico enfatizó que prescindir de un extremo con esas características resulta perjudicial para el plantel desde el aspecto puramente deportivo. “Son las opiniones de los técnicos, ahí no me puedo meter. No sé si habrá pasado algo o no, pero me parece que es una pena prescindir de un jugador de esa característica”, sostuvo respecto a las medidas tomadas en el club victoriano.

Comportamiento impecable durante su paso por Ecuador

Para respaldar sus palabras, el técnico argentino recordó la etapa en la que compartieron vestuario en Quito y detalló una particular coincidencia sobre la conducta del jugador. “En Quito se alojó en un departamento al lado de un familiar de mi esposa. A raíz de eso teníamos información de sus movimientos, sin querer meternos en su vida. Tanto dentro como fuera del campo, su comportamiento fue impecable”, reveló.

Asimismo, Célico explicó que el futbolista peruano responde mejor cuando siente la confianza directa de su cuerpo técnico. “Es un chico que necesita un apoyo también emocional, que necesita sentirse respaldado; no cuestionado, no observado, no vigilado”, precisó sobre el manejo individual que requiere el delantero para rendir al máximo.

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Postura firme sobre el manejo de vestuario en Alianza Lima

El experimentado entrenador comparó el escenario actual con la época en que Néstor Gorosito dirigía a la escuadra íntima, donde Quevedo sí gozaba de continuidad. “Con Gorosito veía que jugaba. Si en algún momento tuvo algún problema, no lo sé”, manifestó para dejar en claro que desconoce los detalles internos del grupo.

La postura del extécnico abre un nuevo capítulo de incertidumbre en el entorno blanquiazul sobre el futuro de Quevedo. Mientras el contrato del jugador se extiende hasta finales de 2027, el vestuario íntimo enfrenta cuestionamientos externos por la gestión deportiva de sus principales figuras.

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