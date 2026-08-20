Incidentes tras la clasificación de Cienciano en Brasil: jugadores de Botafogo contra Horacio Melgarejo

Tras el 1-0, los jugadores de Botafogo fueron a buscar directamente al DT de Cienciano para golpearlo. La seguridad y jugadores del 'Papá' tuvieron que separar.

El final del partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano y Botafogo en Brasil terminó en escándalo. Es que se produjeron incidentes tras la clasificación del equipo peruano a cuartos de final. Los jugadores del Fogão fueron a buscar directamente al entrenador Horacio Melgarejo y personal de seguridad tuvo que intervenir.

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Luego de la victoria 1-0 de Botafogo, Cienciano se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 por el 6-1 en Cusco. Tras el final del partido, parecía que había celebración del equipo cusqueño, pero los incidentes mancharon los festejos.

Varios jugadores del equipo brasileño fueron directamente contra Horacio Melgarejo, quien tuvo que salir corriendo por todo el campo para evitar ser agredido. Personal de seguridad y jugadores de Cienciano tuvieron que separar y controlar a los futbolistas locales.

Fue un momento de suma confusión, ya que no se entiende por qué los jugadores del conjunto de Río de Janeiro fueron a buscar al director técnico del club cusqueño. Los propios jugadores protegieron a su entrenador y evitaron cualquier intento de provocación de sus rivales.

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¡¡SE PICÓ TODO EN EL FINAL!! Luego de la clasificación de Cienciano ante Botafogo en los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana se armó una gran pelea dentro del terreno de juego entre JUGADORES y CUERPOS TÉCNICOS de ambos equipos. pic.twitter.com/0fV5WBUFAk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2026

Todo terminó con Melgarejo contra una valla publicitaria, protegido por personal de seguridad y algunos jugadores ante los intentos de provocación de varios rivales del equipo brasileño. Algunos futbolistas como Alex Telles y Fernando Marçal fueron de los más nerviosos en la situación.

Luego de que la situación se calmó, los jugadores de Botafogo esperaron a Melgarejo y a sus dirigidos camino al túnel, llevando a que la salida de los futbolistas de Cienciano del campo de juego demore considerablemente.

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El gesto de Horacio Melgarejo que no gustó en Botafogo

Según informó el periodista Óscar Paz en Denganche, la bronca de los jugadores de Botafogo fue directamente contra Horacio Melgarejo por dos motivos. El primero fue el festejo del propio DT apenas se concretó la clasificación de Cienciano.

Según contó Paz, Melgarejo se metió adentro del campo de juego y realizó gesto de festejo con los brazos arriba directamente contra una de las tribunas de los hinchas de Botafogo. Eso llevó a la reacción de los jugadores.

Por otra parte, el segundo motivo tiene que ver con algo que pasó en Cusco. Según apuntó la mencionada fuente, hubo un cruce del entrenador argentino con algunos jugadores del Fogão en el partido de ida. Precisamente, con Alex Telles, fue con uno de los que tuvo algunos entredichos.

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