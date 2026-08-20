Con Cienciano, así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: cruces y fechas

Cienciano logró avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras la llave ante Botafogo. Ahora veremos cómo se armaron todos los cruces con miras al título continental.

Restaba la finalización del partido de vuelta entre Botafogo vs. Cienciano para que se vayan armando las llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con la más reciente clasificación del equipo imperial, en la siguiente nota podrás conocer a detalle cómo se vienen armando los cruces generales con la salvedad de que aún resta esperar por la definición de un último protagonista.

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Fuente: Conmebol Sudamericana.

Respecto a cómo se dio el encuentro de esta noche disputado en el Estadio Nilton Santos ubicado en Río de Janeiro, fue Botafogo quien evidentemente por la premura de igualar la serie buscó crear acciones ofensivas y lo consiguieron. A los 8′ apareció Danilo para abrir el marcador tras una pésima salida del arquero Ítalo Espinoza. Por otro lado, Cienciano no generó lo que hubiese planificado.

La etapa complementaria fue mucho más decisiva y tuvimos emociones muy importantes que finalmente derivaron en la victoria de Botafogo. Dicho todo esto, el resultado de 1-0 a favor de los brasileños no fue suficiente para equiparar la llave general ya que el marcador global terminó 6-2 y Cienciano inscribió su nombre en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Los cruces confirmados de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs. Sao Paulo

Ganador de Santa Fe/River Plate vs. Vasco da Gama

Atlético Mineiro vs. Santos

Montevideo City vs. Cienciano

Fuente: Conmebol Sudamericana.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

A falta de la confirmación de quién clasificará en la llave entre Santa Fe vs. River Plate que se jugará la próxima semana en Buenos Aires, los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 están programados para disputarse entre el 8 y el 10 de septiembre. Asimismo, los encuentros de vuelta y el desenlace de las series se jugarán entre el 15 y el 17 de septiembre.

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