Tras brillar con Bayern Múnich, se revela si Felipe Chávez será convocado o no por Mano Menezes

Felipe Chávez anotó un golazo en un reciente amistoso con Bayern Múnich y lucha por un lugar en la próxima convocatoria de Perú. Ahora se pudo conocer cuál es la única condición que resta para su llamado.

La Selección Peruana se alista para disputar nuevos amistosos internacionales entre fines de agosto e inicios de septiembre y por ello es que en las próximas horas se conocerá de forma oficial la convocatoria de Mano Menezes. Frente a dicha situación es que surge la interrogante sobre la presencia de un Felipe Chávez que viene destacando en Alemania con camiseta de Bayern Múnich.

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Felipe Chávez viene de anotar un verdadero golazo de tiro libre en el amistoso entre Bayern Múnich vs. FC Heidenheim disputado en el Voith-Arena. Ahora, si bien viene teniendo ritmo de competencia en la pretemporada del equipo, todavía no se sabe del todo si es que permanecerá en la plantilla cuando empiecen los duelos oficiales. Dicho esto, desde Videna conocen la situación.

Porque fue demasiado bueno… aquí tienes el golazo de Chávez una vez más para disfrutarlo 😮‍💨⚽️🔥 pic.twitter.com/k6DoLIFaiR — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 18, 2026

Frente al contexto de buen rendimiento por parte de Felipe Chávez, lo único que resta es que Mano Menezes tome la opción de convocarlo. “El entorno de Felipe Chávez está esperando. En la pretemporada utilizan muchos jóvenes en Bayern Múnich. Ahora, están abiertos a una comunicación (por parte de la FPF), así que dependerá de Mano Menezes el hecho de convocarlo. Creo que va a estar“.

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Esta información fue revelada el día de hoy por el periodista Paul Pérez en el programa ‘Modo Fútbol‘. Asimismo, se pudo conocer si es que el volante permanecerá en el club bávaro. “También se debe estar definiendo cuál será el futuro de Felipe Chávez porque si bien ha destacado en la pretemporada, tenía opciones para dejar el Bayern Múnich e irse cedido. Entiendo que todo lo iba a definir Vicent Kompany. Si él decide que lo va a utilizar, se va a quedar”.

¿Cuándo y contra quién son los próximos amistosos de la Selección Peruana?

Con la convocatoria oficial a la vuelta de la esquina y en la que el comando técnico liderado por Mano Menezes viene trabajando para darla a conocer a nivel nacional, veamos cuándo y contra qué rivales serán los próximos amistosos internacionales de la Selección Peruana. El primero de todos será el 26 de septiembre frente a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando.

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Luego, el segundo encuentro está programado para el 29 de septiembre y será ante México en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. El tercer duelo se disputará el 3 de octubre será contra Canadá en el Estadio Saputo de Montreal y el 6 de octubre se jugará frente a Colombia en un recinto por definirse en Florida. Veremos qué decisiones toman en Videna y qué novedades hay en la nómina.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Mano Menezes anunciará en las próximas horas la convocatoria de la Selección Peruana .

anunciará en las próximas horas la convocatoria de la . Felipe Chávez destacó en pretemporada anotando un gol de tiro libre con Bayern Múnich .

destacó en pretemporada anotando un gol de tiro libre con . Perú disputará cuatro amistosos internacionales entre el 26 de septiembre y 6 de octubre.