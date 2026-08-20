TAS favoreció a Horacio Melgarejo antes de que juegue Cienciano vs. Botafogo en Brasil

Horacio Melgarejo recibió la mejor noticia posible antes del Cienciano vs. Botafogo. El TAS lo favoreció en una demanda contra la Federación.

El escenario deportivo del fútbol peruano vivió un remezón de alto impacto institucional en las últimas horas. La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) cayó como una noticia sumamente favorable para las aspiraciones del club Cienciano en el plano nacional e internacional.

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El origen de este conflicto se remonta a la sanción de un año y la multa de 110.000 soles impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) contra el entrenador argentino Horacio Melgarejo. El castigo se aplicó tras sus duras declaraciones sobre la organización de la Copa de la Liga posterior a la eliminación frente a ADT.

Horacio Melgarejo liberado de sanción momentáneamente. (Foto: X).

La decisión del TAS y la medida cautelar

Ante la severidad de la pena impuesta en la jurisdicción local, la defensa legal del estratega no dudó en agotar la vía nacional y llevar de inmediato el reclamo hasta las máximas instancias del arbitraje deportivo internacional para solicitar una revisión urgente del expediente.

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El TAS evaluó la solicitud presentada por la representación del técnico e hizo lugar a la medida cautelar interpuesta a su favor. De este modo, la ejecución de la sanción administrativa queda en suspenso inmediato en tanto no exista un fallo definitivo y de fondo por parte del organismo con sede en Suiza.

El impacto antes del Cienciano vs. Botafogo

La trascendental noticia se dio a conocer a través del periodista Gustavo Peralta durante su intervención en el programa Modo Fútbol de Linkeados. La primicia informativa generó un notable revuelo mediático al confirmarse que el estratega queda libre de restricciones inmediatas para ejercer sus funciones.

El momento de la resolución no pudo ser más oportuno para la escuadra cusqueña, ya que la medida cautelar se emitió en la víspera del crucial choque de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Botafogo. El encuentro está programado para este jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana) / 9:30 p.m. (hora local) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil.

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Concentración total para el duelo ante Botafogo

El estratega llega a territorio brasileño respaldado por un contundente resultado tras haber conseguido una histórica goleada por 6-1 en el duelo de ida disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Esta holgada ventaja coloca al elenco imperial muy cerca de asegurar su boleto a la siguiente fase del torneo continental.

Con este importante respaldo legal otorgado por el tribunal internacional, Horacio Melgarejo podrá estar presente en el banquillo de suplentes dirigiendo las acciones frente a Botafogo, manteniendo la concentración total de su plantel en el objetivo de sellar la clasificación a los cuartos de final.

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