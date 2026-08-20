La decisión de Universitario sobre El Tunche Rivera: después de casi botarlo del club

Universitario antes quiso sacar al Tunche Rivera por comportamientos poco profesionales. Ahora, se conoció una decisión reciente al respecto.

El fútbol peruano suele regalarnos giros inesperados en las historias de sus protagonistas. Uno de los episodios más tensos de los últimos meses en Ate tuvo como figura central a José ‘El Tunche’ Rivera, quien pasó de estar al borde de una salida escandalosa a perfilarse para continuar su camino vestido de merengue.

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Del escándalo al pedido de disculpas del Tunche Rivera

Todo cambió drásticamente tras aquel amargo episodio en el Estadio Monumental luego de la derrota frente a Atlético Grau. En un momento de pura frustración, el atacante arrojó y pateó la camiseta de Universitario, un gesto que desató la indignación de los hinchas y provocó la apertura inmediata de un proceso disciplinario en su contra.

El Tunche Rivera celebrando un gol con Universitario. (Foto: X).

A pesar de las lágrimas y las disculpas públicas del futbolista —quien reveló atravesar por un difícil momento personal en el ámbito familiar—, la relación entre el jugador y la directiva parecía fracturada sin retorno. Muchos daban por sentada su salida definitiva al finalizar su vínculo contractual.

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La insólita postura de la directiva de Universitario

Sin embargo, el panorama dio un vuelco total en las últimas horas dentro de la institución estudiantil. En la emisión del programa Modo Fútbol, el periodista Gustavo Peralta reveló que la dirigencia de Universitario se puso en contacto directamente con el atacante de 29 años para expresarle la intención formal de renovar su contrato.

La noticia tomó por sorpresa al propio futbolista, quien no esperaba esta oferta de extensión debido al antecedente del castigo y al clima de incertidumbre previo. Su contrato actual vence al término de la temporada, por lo que la iniciativa del club cambió de inmediato las perspectivas sobre su futuro.

Un giro inesperado en la relación del jugador y club

El delantero no anticipaba este movimiento por parte de la directiva, ya que las semanas posteriores al incidente estuvieron marcadas por la tensión y el distanciamiento. La propuesta formal de la administración tomó por completo desprevenido a su entorno más cercano.

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Esta llamada de la administración merengue generó una gran satisfacción en el círculo íntimo de Rivera. La posibilidad de extender su permanencia en el club donde vivió momentos de mucha emoción reabrió una puerta que muchos daban por cerrada.

El camino hacia la firma y la permanencia

La postura de la directiva crema renueva el respaldo hacia Rivera en el aspecto deportivo e institucional, valorando su compromiso con el grupo. El atacante ha demostrado ser una pieza importante para el esquema del equipo cada vez que le toca sumar minutos en el terreno de juego.

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Este acercamiento inicial marca el comienzo de las negociaciones entre ambas partes para pactar las condiciones de su continuidad. De esta manera, el jugador dejaría atrás las controversias para enfocarse únicamente en defender los colores de la institución.

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