Dónde ver EN VIVO Botafogo vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: hora, canales de TV y streaming online

Botafogo RJ recibe a Cienciano este jueves 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Mira los detalles este duelo: hora, canales de transmisión y más.

Botafogo RJ y Cienciano se enfrentan hoy jueves 20 de agosto por el partido de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro brasileño juega en casa, en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, ante el conjunto cusqueño, en un cruce que comienza a las 7:30 P.M. de Perú.

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La serie llega muy inclinada a favor del equipo peruano. Cienciano se impuso por 6-1 en el partido de ida y dejó a Botafogo RJ obligado a buscar una remontada amplia para seguir con vida en el torneo.

Para este duelo, el Fogão tiene nuevo entrenador. Rodrigo Bellão asumió de manera interina en reemplazo de Franclim Carvalho, despedido tras los recientes malos resultados. Así, el equipo brasileño llega en una crisis, provocada precisamente por esta goleada del club peruano.

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Por su parte, el Papá de América ha tenido mucha actividad en los últimos días. Es que al 6-1 ante su rival, también ha tenido que jugar el clásico cusqueño. Viene de igualar sin goles ante Deportivo Garcilaso el pasado domingo, duelo el cual tuvo mayoría de titulares.

¿Dónde ver EN VIVO Botafogo vs. Cienciano?

El partido entre Botafogo vs. Cienciano, que se disputa en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, tiene transmisión en TV por el canal DSports. En tanto, vía streaming se puede disfrutar en vivo por DGO para toda Sudamérica.

¿A qué hora se juega Botafogo vs. Cienciano?

Botafogo RJ vs. Cienciano, duelo que se juega este jueves 20 de agosto, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, tiene los siguientes horarios de inicio:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 P.M.

7:30 P.M. Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 P.M.

8:30 P.M. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:30 P.M.

9:30 P.M. México: 6:30 P.M.

6:30 P.M. Estados Unidos: 5:30 P.M. (PT) y 8:30 P.M. (ET)

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