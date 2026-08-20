Horacio Melgarejo, tras los incidentes en Botafogo vs. Cienciano: “Está todo grabado y no quiero problemas”

El entrenador de Cienciano habló tras los incidentes ocurridos luego de la clasificación en Copa Sudamericana. Los jugadores de Botafogo buscaron agredirlo.

Horacio Melgarejo habló en conferencia de prensa tras la clasificación de Cienciano a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El entrenador argentino fue triste protagonista de los incidentes ocurridos tras la finalización del partido de vuelta en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Los jugadores brasileños fueron a buscarlo para encararlo y agredirlo.

Publicidad

Cienciano fue más que Botafogo durante toda la serie y se quedó con el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, pese a la derrota 1-0. Con la victoria 6-2 en el global, enfrentará a Montevideo City Torque en la siguiente ronda. Pero, sobre el final, la celebración en el campo de juego no terminó bien, luego de que jugadores del Fogão fueron a buscar al entrenador argentino.

En conferencia de prensa, Horacio Melgarejo trató de escaparle a la polémica y decidió no decir absolutamente nada sobre los incidentes. Ante la consulta de un periodista, respondió: “No te voy a contestar porque está todo grabado y no quiero problemas“.

"NO TE VOY A CONTESTAR PORQUE ESTÁ TODO GRABADO Y NO QUIERO PROBLEMAS": Horacio Melgarejo evitó pronunciarse sobre los incidentes tras el final del partido luego de la clasificación de Cienciano a los cuartos de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/GBJipVvj3N — ESPN Perú (@ESPNPeru) August 21, 2026

Publicidad

Melgarejo deja en manos de Conmebol y de las autoridades competentes cualquier tipo de castigo por estos incidentes. Mientras tanto, disfruta del éxito del ‘Papá de América’ y de la ilusión que genera en los hinchas y en todo el Perú.

“Como profesionales de este deporte, vamos paso a paso, vamos con seriedad porque sabemos que nos enfrentamos a grandes equipos. La ilusión siempre está, todo ser humano tiene una ilusión. No podemos quitarle la ilusión a la hinchada, que ve y se nota que este equipo mata por esta camiseta“, manifestó.

Y agregó: “Más allá de que falta mucho todavía, no podemos pensar más allá en el partido de Boys como dije antes, pero es normal que, repito, que la gente de Cienciano y de todo el Perú vea cómo su equipo se entrega en cada partido, es normal que se ilusione“.

Publicidad

"VAMOS PASO A PASO": Horacio Melgarejo habló sobre la ILUSIÓN de Cienciano en la CONMEBOL #Sudamericana tras eliminar a Botafogo en octavos de final. pic.twitter.com/gg4lCttJTb — ESPN Perú (@ESPNPeru) August 21, 2026

Los incidentes tras la clasificación de Cienciano ante Botafogo

Luego del final del partido, que terminó 1-0 en favor de Botafogo, pero certificando la clasificación de Cienciano, hubo incidentes en el campo de juego. Los jugadores del equipo brasileño fueron a buscar al entrenador Horacio Melgarejo para encararlo y agredirlo.

Varios futbolistas del Fogão fueron a rodear a Melgarejo, quien salió corriendo para evitar cualquier tipo de agresión, a la vez que fue protegido por varios de sus dirigidos. La situación no pasó a mayores tampoco por la intervención de personal de seguridad y la policía.

Publicidad

¡¡SE PICÓ TODO EN EL FINAL!! Luego de la clasificación de Cienciano ante Botafogo en los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana se armó una gran pelea dentro del terreno de juego entre JUGADORES y CUERPOS TÉCNICOS de ambos equipos. pic.twitter.com/0fV5WBUFAk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2026

Según reportó Óscar Paz en Denganche, Melgarejo habría hecho algunos gestos desmedidos de festejo contra la parcialidad del club brasileño, además de algunos entredichos que hubo en el partido de ida. Por tal motivo, lo fueron a buscar terminado el partido.

DATOS CLAVE

Horacio Melgarejo evadió agresiones de jugadores del Botafogo tras clasificar en Copa Sudamericana.

evadió agresiones de jugadores del Botafogo tras clasificar en Copa Sudamericana. Global de 6-2 clasificó a Cienciano a cuartos de final eliminando a Botafogo.

clasificó a Cienciano a cuartos de final eliminando a Botafogo. Montevideo City Torque será el próximo rival de Cienciano en la Sudamericana 2026.