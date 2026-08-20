¡Gol de Danilo! Cienciano 0-1 Botafogo EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Cienciano visita a Botafogo en el marco del encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Nilson Santos ubicado en Río de Janeiro es testigo de un duelo que promete en demasía por la enorme necesidad de los brasileños en voltear el marcador ya que la semana pasada se dio un resultado muy abultado de 6-1 en el Cusco a favor de los imperiales.

Publicidad

Sigue el minuto a minuto de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Todos los detalles de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Alineaciones titulares de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano | Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Gerson Barreto, Carlos Cabello, Juan Romagnoli; Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Publicidad

Botafogo | Warlenson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Gabriel Justino, Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo, Álvaro Montoro; Danilo Pereira y Arthur Cabral. DT: Rodrigo Bellão.

¿Dónde ver Botafogo vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026?