Fernando Pacheco deja el fútbol de Israel y está próximo a cerrar con equipo grande de la Liga 1

El atacante peruano está a nada de ser futbolista de este club grande. Regresará Fernando Pacheco a estar en Liga 1, si no pasa nada extraño.

El mercado de pases del fútbol peruano vuelve a dar de qué hablar con una de las movidas más sorpresivas de la temporada. Fernando Pacheco, atacante extremo de 27 años, tiene todo encaminado para concretar su regreso al país e integrarse al plantel de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura.

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Alianza Lima cerraría a Fernando Pacheco

La información fue compartida por el periodista José Varela durante la emisión del programa Modo Fútbol en Linkeados. Según detalló el comunicador, las conversaciones entre el club de La Victoria y el entorno del jugador se encuentran en una etapa sumamente avanzada para concretar la firma.

Alianza Lima espera ajustar la llegada de Fernando Pacheco. (Foto: X).

El futbolista categoría 1999 llega en condición de jugador libre tras finalizar su paso por el balompié israelí. Su experiencia más reciente fue defendiendo la camiseta del Hapoel Ironi Kiryat Shmona, club al que llegó a inicios de año tras cerrar su etapa en Sporting Cristal.

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El contexto de su salida del fútbol de Israel

El paso de Fernando Pacheco por la Liga Premier de Israel estuvo marcado por la inestabilidad social y geopolítica del Medio Oriente. La tensión bélica en la región provocó diversas interrupciones en el campeonato local, afectando directamente el desarrollo normal de la competencia.

Ante esta situación de riesgo, la prioridad del atacante nacional y su entorno se enfocó en preservar su integridad física y buscar opciones para desligarse del club. Tras definir su desvinculación contractual, el jugador quedó libre para evaluar ofertas dentro y fuera del Perú.

Su presencia en el mercado peruano generó interés inmediato en varias directivas locales. Instituciones como Sport Boys intentaron sondear sus pretensiones para incorporarlo, pero la opción de llegar a un club candidato al título inclinó la balanza.

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La apuesta táctica de Alianza Lima para el Clausura

El cuerpo técnico blanquiazul ha identificado la necesidad de sumar desequilibrio y velocidad por las bandas para afrontar la recta final de la temporada. La polifuncionalidad de Pacheco para desempeñarse como extremo por ambos perfiles calza dentro de la planificación deportiva.

A lo largo de su carrera profesional, Pacheco registra pasos por equipos nacionales como Sporting Cristal, Deportivo Municipal y Cienciano. En el plano internacional, ha acumulado experiencia en Fluminense y Juventude de Brasil, además del FC Emmen de los Países Bajos.

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De concretarse los últimos detalles de la negociación, el futbolista viajará a Lima para pasar los exámenes médicos correspondientes y firmar su vínculo contractual. La hinchada blanquiazul se mantiene a la expectativa de la oficialización de este nuevo refuerzo.

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