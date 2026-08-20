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Carlos Zambrano quiere volver a la Selección Peruana: “Me gustaría tener algunos últimos partidos”

Lo dijo desde la Videna luego de la visita de Sport Boys para jugar un amistoso. ¿Qué dijo sobre Mano Menezes?

Carlos Zambrano, defensor de Sport Boys.
© L1MAXCarlos Zambrano, defensor de Sport Boys.

Carlos Zambrano reveló su gran deseo de volver a la Selección Peruana. Retornó a la Videna para jugar un partido amistoso junto a Sport Boys ante el seleccionado blanquirrojo Sub 20, dirigido por Thiago Kosloski. En sus declaraciones, también dejó en claro que Mano Menezes, seguramente, haya visto a otros jugadores de los ‘Rosados’.

La sede de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue el escenario para un partido de amistoso de preparación de la Selección Peruana Sub 20 y Sport Boys. El equipo de Carlos Desio jugó con todos sus titulares y triunfó 3-2. Luego del encuentro, varios futbolistas ‘rosados’ atendieron a la prensa.

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Entre ellos, Carlos Zambrano contó sus sensaciones de volver a la sede donde se entrenó durante muchos años con la Selección de Perú. “Es lindo siempre estar acá en la FPF, en Videna, es lindo venir acá con mis compañeros. Enfrentamos a la Selección Peruana Sub 20, que es un gran equipo, intenso, y creo que venimos a ayudarlos a ellos también“, manifestó.

Su nostalgia por los tiempos en ‘La Bicolor’ llevaron a que se ilusione nuevamente con una chance en el combinado nacional. “Primero, ahorita, enfocarme mucho en el Boys y quién sabe, ¿no? O sea, no lo descarto y me gustaría volver a tener unos últimos partidos con la Selección Peruana“, aseguró.

Christian Cueva es otro de los jugadores que también podría volver al seleccionado blanquirrojo. De todas maneras, para el ‘Kaiser’ hay otros jugadores de Sport Boys que pueden ser seleccionados. “No solamente a nosotros, sino creo que a la mayoría de compañeros. Creo que el grupo, el equipo, está haciendo las cosas bien, y creo que hay muchos jugadores para destacar”, tiró.

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Sport Boys venció 3-2 a Perú Sub 20

El amistoso entre Sport Boys y la Selección Peruana Sub 20 terminó con victoria del equipo ‘rosado’ por 3-2 en la Videna. Los goles fueron obra de Miguel Trauco, Rolando Díaz y Oslimg Mora, mientras que para el conjunto de Thiago Kosloski anotaron Josemaría Mellán y Piero Cari.

En el conjunto juvenil, además de los jugadores mencionados, jugaron algunos nombres conocidos como Nicolás Rengifo, Jair Moretti, Duham Ballumbrosio y César Bautista, entre otros.

DATOS CLAVE

  • Carlos Zambrano confirmó su deseo de disputar últimos partidos con la Selección Peruana.
  • Victoria de 3-2 obtuvo Sport Boys ante Perú Sub 20 en partido amistoso.
  • Miguel Trauco, Rolando Díaz y Oslimg Mora anotaron goles para el equipo rosado.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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