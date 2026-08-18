Botafogo despidió a su DT y definió a su reemplazo a horas de la revancha ante Cienciano

Franclim Carvalho fue cesado en Botafogo y anunciaron a su reemplazo. El Fogão debe jugar ante Cienciano este jueves por el partido de vuelta de octavos de la Copa Sudamericana.

A pocas horas del partido de vuelta ante Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Botafogo anunció el despido de su director técnico Franclim Carvalho. A través de un comunicado oficial, se confirmó la salida del entrenador portugués de 39 años. Será reemplazado por el entrenador del equipo Sub 20 del Fogão, Rodrigo Bellão.

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Botafogo sorprendió con el anuncio del despido de Franclim Carvalho, a menos de 48 horas para la revancha ante Cienciano. El entrenador portugués se despide del club, luego de la derrota 1-0 ante EC Vitória por la fecha 23 del Brasileirão el pasado domingo 16 de agosto.

De todas maneras, pese a esa última caída, que dejó a su equipo en el undécimo lugar en la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil con 30 puntos (a 18 del líder Palmeiras), el gran golpe para Carvalho se lo propinó el Papá de América. Es que la derrota 6-1 en Cusco, prácticamente, lo dejó con un pie afuera de la Copa Sudamericana 2026.

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Así, con este panorama, Botafogo decidió cesar de su cargo al entrenador. Por lo tanto, para el partido de vuelta ante Cienciano, que se jugará el próximo jueves 20 de agosto en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, el director técnico interino será Rodrigo Bellão. Se espera que éste sea evaluado para continuar en dicho cargo en caso de buenos resultados.

El comunicado oficial de Botafogo con la salida de Franclim Carvalho

Botafogo anunció de manera formal el despido de Franclim Carvalho y de todo su comando técnico. También anunció que Rodrigo Bellão se hará cargo del primer equipo de manera interina y estará acompañado por otros colegas. Aquí el comunicado completo del club:

Franclim Carvalho ya no es el entrenador del Botafogo; el Club define nuevos profesionales de la comisión técnica permanente.

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El Botafogo informa que Franclim Carvalho ya no es el entrenador del equipo principal de fútbol. La decisión fue comunicada al profesional este martes (18). También dejan el Club los auxiliares Luís Felipe y Mauro Moderno, el preparador físico Fábio Monteiro y el preparador de porteros Ricardo Matos.

El Botafogo agradece a Franclim y a los demás profesionales por los servicios prestados y desea éxito en sus próximos desafíos.

Rodrigo Bellão, actual entrenador del equipo Sub-20, asumirá interinamente el equipo y será el comandante en el próximo compromiso, ante el Cienciano, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

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Adicionalmente, el Botafogo estructurará una nueva configuración en su comisión técnica permanente. Paulo Bonamigo, profesional con amplia experiencia en el fútbol brasileño y que comandó al Botafogo en 2004, asume el cargo de Coordinador Técnico.

Ronaldo Torres, preparador físico con pasos victoriosos por el fútbol brasileño, incluyendo los títulos del Campeonato Brasileño con el Botafogo, en 1995, y con el Fluminense, en 2010, será el responsable de la Preparación Física.

Marcelo Salles, conocido como “Fera”, profesional que inició su trayectoria en el Botafogo y reúne experiencias como auxiliar técnico en grandes clubes del fútbol brasileño, asume el cargo de Auxiliar Técnico permanente del Club.

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Los nuevos profesionales se unen a Rodrigo Bellão y a los demás integrantes de la comisión técnica en la preparación del equipo.

Franclim Carvalho não é mais o técnico do Botafogo; Clube define novos profissionais da comissão técnica permanente



O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18).… pic.twitter.com/gHnW1tEc13 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 18, 2026

Las estadísticas de Franclim Carvalho en Botafogo

Franclim Carvalho, de 39 años, nacido en Coimbra, Portugal, asumió como director técnico de Botafogo el 2 de abril de este 2026. Llegó al club, con el que tuvo su primera experiencia al frente de un equipo tras ser asistente técnico de entrenadores como Sergio Conceiçao y Artur Jorge.

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En 22 partidos al frente del Fogão, ganó sólo 10 de ellos, empató 7 y perdió 5. Por lo tanto, sacó el 56 por ciento de los puntos en disputa durante su ciclo.

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