Se salvó Colo Colo: el club de Chile que pudo fichar a Vozinha en la previa del Mundial 2026

Otro equipo chileno tuvo en la mira el fichaje de Vozinha mucho antes de brillar con Cabo Verde durante el Mundial 2026. La negociación nunca se dio, así que Colo Colo aceleró el proceso y no tuvo contrincante local.

Ahora mismo Vozinha se entrena junto a Colo Colo para seguir luchando por encontrar un lugar en el equipo titular. En principio, ya se conoce que será convocado para la jornada del fin de semana y el enfoque está mentalizado en ello. Dicho esto, recientemente se pudo filtrar la información de que antes del Mundial 2026 tuvo la oportunidad de llegar a otro equipo del fútbol chileno.

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Fuente: Colo Colo.

Resulta que Vozinha fue acercado a la directiva de Universidad de Concepción entre fines de abril e inicios de mayo cuando claramente todavía no era la gran figura que brilló con la camiseta de Cabo Verde durante el Mundial 2026. Es decir, el guardameta seguía en la segunda división de Portugal y justamente al estar cerca de terminar su vínculo sucedió la conexión con el presidente del club.

“Hablé con el agente de Vozinha, con quien tengo una gran relación. Me dijo ‘si necesitas un arquero, tengo al de Cabo Verde que va a salir libre de su equipo en Portugal y está disponible. En ese momento teníamos otra situación y no era prioridad reforzar el arco. Las cosas pasan por algo”; reveló Agustín Lorenzetti, presidente de Universidad de Concepción en charla con ‘Sabes Deportes‘.

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Asimismo, el mandamás del equipo chileno detalló las opciones que tomaron y lo que representó el africano en el análisis realizado. “Tenemos a ‘Fatu’ (Jorge Broun) que viene con un perfil para lo que apuntamos. Él puede darle experiencia al ‘Terre’ (Sanhueza) y al ‘Pitu’ (Diego Matamala). Traer a Vozinha era una moneda en el aire. ‘Fatu’ es un arquero de gran nivel y un maestro para los chicos“.

Fuente: Universidad de Concepción.

Vozinha será citado para el clásico del fútbol chileno entre U. de Chile vs. Colo Colo

Durante las últimas horas se pudo conocer la información desde distintos medios deportivos chilenos que Vozinha será convocado por primera vez dentro de las planificaciones de Fernando Ortiz de cara al clásico entre Universidad de Chile vs. Colo Colo. El duelo a disputarse el domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional podría ser el gran estreno del arquero caboverdiano de 40 años.

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Ahora, esta novedad en cuanto a Vozinha no significa que necesariamente vaya a ser titular en el gran clásico del fútbol chileno, pero vaya que sí es un avance y una clara evidencia que físicamente se encuentra apto para ser tomando en cuenta. Veremos finalmente qué postura toma el comando técnico de Colo Colo para este partido en condición de visita y en donde el triunfo es imperativo.

VOZINHA SERÁ CONVOCADO PARA EL SUPERCLÁSICO



Confirma @lopezrodrigo3 que Fernando Ortiz citará el arquero de Cabo Verde para el partido de Colo Colo ante U. de Chile.#DFSHAChile pic.twitter.com/ratmWe79tC — DSPORTS Chile (@DSportsCL) August 20, 2026

DATOS CLAVES

Vozinha estuvo en la agenda de Universidad de Concepción previo al Mundial 2026 .

estuvo en la agenda de previo al . Agustín Lorenzetti confirmó que prefirió fichar a Jorge Broun en lugar de Vozinha .

confirmó que prefirió fichar a en lugar de . Vozinha será convocado en Colo Colo para el clásico ante Universidad de Chile.