Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego del Clásico Cusqueño disputado esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Se disputó esta noche una nueva edición del Clásico Cusqueño entre Cienciano y Deportivo Garcilaso. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de un partido que en la previa prometía mucho más de lo que en un principio terminó siendo en el trámite. Es por ello es que luego del empate sin goles que tuvimos, las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 se modificaron ahora mismo.

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En cuanto a cómo se dio el encuentro de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, tanto Cienciano como Deportivo Garcilaso buscaron generar acciones de peligro con las estrategias que tenían. También es importante destacar que el ‘Papá’ no guardó gente pensando en el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana 2026 ante Botafogo, así que salieron con para conseguir la victoria.

Por otro lado, Deportivo Garcilaso tuvo una inmejorable chance de abrir el marcador en el segundo tiempo y Beto Da Silva falló un penal de manera increíble mandando el balón a los cielos. A los 68′ se dio la expulsión de Matías Succar por un codazo y luego no hubo mucho más qué rescatar. Tras los 90 minutos de juego, se dio una igualdad 0-0 en la ciudad del Cusco.

Fuente: Cienciano.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos

Cusco FC 2-0 Juan Pablo II College

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Sábado 15 de agosto

ADT 1-1 Alianza Atlético

Los Chankas 0-3 FBC Melgar

Alianza Lima 1-0 UTC

Domingo 16 de Agosto

Sporting Cristal 4-1 Sport Huancayo

CD Moquegua 1-1 Sport Boys

FC Cajamarca 2-3 Universitario

Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso

DATOS CLAVES

Cienciano empató 0-0 frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega .

empató 0-0 frente a en el . Beto Da Silva falló un penal decisivo a favor de Deportivo Garcilaso .

falló un penal decisivo a favor de . Matías Succar fue expulsado a los 68 minutos en el Clásico Cusqueño.