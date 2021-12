Cuando Jean Deza se marchó del fútbol profesional, las alarmas sonaron por lo que significó él en el deporte rey. Por ser un personaje excéntrico de Liga 1, y haber estado en su momento defendiendo a la Selección Peruana. El morbo es un condimento importante en su vida.

Aunque nadie había salido a cruzarlo por sus acciones hasta este momento. Y quien lo hizo, fue alguien que lo conoció bastante bien de un tiempo hacia acá. El entrenador Carlos Stein charló con el Diario Trome, pegando como en su mejor momento de defensa central.

Jahir Butrón fue bastante claro cuando se le consultó por 'El Ratón': "Tengo experiencia con jugadores con problemas de indisciplina y le puse las cosas claras. Le dije que había jugado 18 años profesionalmente y que entendía que uno quiere hacer sus cosas, pero le hice ver que hay momento para todo".

Afirmando que le falló como persona porque no cumplió las promesas realizadas: "Le insistí en que prefería que me diga las cosas y no me las oculte. Lo que me molesta es la mentira y él se equivocó y me mintió. Por eso le dije ¿Cómo te defiendo ahora? Ya arrastraba problemas de indisciplina anteriores y tocó tomar una decisión dura. Creo que no me equivoqué, era lo mejor para el equipo".

Cerró dándole una caricia después de pegarle de manera importante. Para Butrón, Deza pudo continuar en el fútbol todavía unas temporadas más: "Ese es otro error. Si se dedica a jugar es un crack. Con el balón en los pies es increíble, hace lo que quiere". Acomodando varias cosas en su vida, obviamente.