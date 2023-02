Durante los problemas vertidos en la Liga 1 sobre los derechos de transmisión de TV, la Federación Peruana de Fútbol había dejado en claro que respetaría el contrato de emisión de sus encuentros de local de los clubes de Universitario de Deportes, Carlos Mannucci, Deportivo Municipal y Sport Boys. Pero estos dos últimos al parecer seguirán los mismos pasos que la escuadra de Ate.

Es que según Gustavo Peralta, panelista del programa deportivo Campeonísimo, mencionó que estos dos equipos no tienen en cuenta perjudicarse en lo deportivo y perder por Walk Over no está en sus planes.

El periodista explicó que los rosados y ediles si van a jugar sus respectivos encuentros. Incluso, Peralta reveló que la directiva de la Misilera le indicó a su entrenador, Guillermo Sanguinetti que prepare su once para su compromiso ante Unión Comercio.

"Me parece que no van a afectar, al igual que Universitario, el aspecto deportivo. En Boys saben eso. En la administración saben que es perjudicial para el club si pierde por Walk Over. Creo que Sport Boys y Municipal van a jugar", dijo el comunicador.





¿Quiénes son los clubes que no jugarán la Liga 1 - 2023?

Poer medio de un comunicado, Alianza Lima, Sport Boys, Melgar, Deportivo Municipal, Cusco FC, Cienciano y Binacional indicaron que no jugarán la fecha 3 de la Liga 1 2023.

¿Cuándo se juega el Sport Boys vs. Unión Comercio?

Sport Boys recibirá a Unión Comercio este lunes 6 de febrero en el estadio Alberto Gallardo. Este encuentro iniciará a las 13:00 horas.

¿Cuándo se juega el Deportivo Municipal vs. Mannucci?

Deportivo Municipal enfrentará a Mannucci este martes 7 de febrero en el estadio Elías Moreno. El partido comenzará a las 13:00 horas.