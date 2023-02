En estos momentos Universitario de Deportes se viene enfrentando a Academia Cantolao por la fecha 3 de la Liga 1, pero lo que más llamó la atención no es que los locales estén ganando, sino porque el narrador invocó a Lolo Fernández para que la U meta un gol.

El partido se encontraba 0-0 en el minuto 10' del primer tiempo, pero Jorge Barreto, encargado de darle la voz al compromiso para el canal oficial del cuadro estudiantil en Youtube, no aguantó las ganas de ver un gol y recurrió a un peculiar pedido.

Antes de que se ejecute un tiro de esquina, el narrador pidió a Lolo que los ilumine para que llegue el gol y lo llamó Nuestro Padre. Lo que generó diversos tipos de comentarios en redes sociales, por hacer esa invocación.

Es que el periodista Enmanuel Villanueva criticó estos comentarios vertidos en el duelo entre cremas y chalacos.

"Rochoso lo del narrador del partido de Universitario vs. Cantolao", publicó el comunicador.



Aunque lo más curioso de todo esto, fue que a los 37' Robinson Alzamora anotó un gol en contra a favor de los merengues, e hizo estallar de emoción al relator que luego de eso agradeció al ídolo máximo de la U. Con esto dio a entender que si tiene efecto esas invocaciones.



Cabe mencionar que este compromiso, es el único que se ha jugado oficialmente. Porque el resto terminó por Walk Over, como pasó con el Cusco FC vs Sport Huancayo, Atlético Grau vs Melgar y UTC vs Cienciano.