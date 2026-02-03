Ex Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal refuerza a bicampeón del fútbol peruano

La Liga 2 2026 ha sacudido el tablero con un fichaje que rompe todos los pronósticos del mercado nacional. Gabriel Costa, protagonista de mil batallas con las camisetas más pesadas del país, ha decidido bajar al llano para liderar el ambicioso proyecto de la Universidad San Martín.

Gabriel Costa jugará en la segunda división

El periodista Enrique Vega, a través de A Presión Radio, fue el encargado de confirmar el acuerdo verbal entre el jugador y el club “santo”. Tras su reciente salida de Universitario, el volante buscará convertirse en el motor de un equipo que urge volver a la élite.

Este fichaje significa un refuerzo de lujo para el bicampeón nacional (2007-2008), que busca recuperar su lugar histórico en Primera. Costa no solo aporta jerarquía técnica, sino también la experiencia de haber dado la vuelta olímpica con los tres clubes más grandes del Perú.

A pesar de contar con sondeos de otros equipos, el “Gabi” se sintió atraído por el reto de devolver el prestigio a la institución de Santa Anita. La directiva blanca no escatimará en esfuerzos y busca rodear al mediocampista con piezas clave para asegurar el ascenso directo.

Gabriel Costa supo jugar en Alianza Lima. (Foto: X).

Tendrá a un compañero de categoría

Los rumores en la interna del club no se detienen y apuntan a un ataque de temer para la categoría. Junto a Costa, suena con insistencia el nombre del uruguayo Mauricio Affonso, lo que convertiría a la San Martín en el “Dream Team” de la segunda división.

A sus 35 años, el exjugador de Colo-Colo llega con un valor de mercado de 150 mil euros y una vigencia física que promete marcar diferencias. Su capacidad creativa será el eje central de un esquema diseñado exclusivamente para potenciar su fútbol en el ascenso.

Sorpresa para todo el fútbol peruano

La noticia ha generado un impacto inmediato en las redes sociales de los hinchas de Alianza Lima, Sporting Cristal y la “U”. Ver a un referente reciente de la máxima categoría en la Liga 2 es un suceso que añade un condimento especial al torneo de este año.

Se espera que el anuncio oficial se realice en las próximas horas, una vez que se formalice la documentación contractual. Con la llegada de Gabriel Costa, la San Martín lanza una advertencia clara: su único objetivo para diciembre de 2026 es el título.

Gabriel Costa campeón con Universitario de Deportes. (Foto: X).

