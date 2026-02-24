Fue figura de un club peruano que ya no existe, lo hizo millonario y ahora es la nueva figura de Gran Hermano

La vida de un futbolista suele tomar rumbos inesperados. Así como fue una sorpresa total jugar en el fútbol peruano, vistiendo la camiseta de Real Garcilaso, ahora Brian Sarmiento se vuelve tendencia en Argentina, su país, al ser uno de los nuevos integrantes del reconocido reality show, Gran Hermano.

Brian Sarmiento fue uno de los 18 participantes que ingresó a la casa de Gran Hermano, Generación Dorada, la edición 2026 del reconocido programa de televisión con versiones en todo el mundo. Su presencia sorprendió y se volvió viral en las redes sociales.

Cabe recordar que supo retirarse del fútbol profesional en 2022 siendo San Miguel su último equipo. Se formó en Estudiantes de La Plata, pero debutó en el fútbol español. Destacó en clubes como Banfield y Newell’s Old Boys. Aunque, en Perú, supo ser figura de Real Garcilaso, club que ya no existe, sino que cambió de nombre y ahora es Cusco FC.

Así fue el ingreso de Brian Sarmiento a la casa de Gran Hermano

Gran Hermano es un reality show muy conocido en todo el mundo. Se emitió por primera vez en Países Bajos en 1999 y se distribuyó a nivel internacional por todo el mundo. El programa consiste en varios participantes que conviven en una casa totalmente aislados y con cámaras vigilándolos las 24 horas del día. El objetivo, a través de diferentes pruebas y votaciones del público, es sobrevivir en la casa hasta ser el último participante.

En Argentina es un rotundo éxito, pero para esta edición sorprendió con el ingreso de algunos exparticipantes y hasta figuras públicas. Brian Sarmiento es uno de los famosos que ingresaron a la casa. Se espera que para este martes 24 de febrero ingresen más concursantes.

La presentación de Brian Sarmiento fue muy comentada en redes sociales. Muchos recordaron su paso por el fútbol profesional y hasta se animaron a anticipar cómo será su participación en el reality show: muchos adelantaron que comenzará a contar anécdotas de su carrera.

¿Cómo fue el paso de Brian Sarmiento por Real Garcilaso y cómo lo hizo millonario?

Antes de llamarse Cusco FC, Real Garcilaso tuvo en Brian Sarmiento a una gran figura durante su paso por la Primera División del Perú. Jugó en la temporada 2015 donde terminó en el cuarto lugar del torneo nacional (fue eliminado en Playoffs por Melgar y perdió por el tercer lugar ante la Universidad César Vallejo).

Disputó un total de 39 partidos con la camiseta de Real Garcilaso donde anotó 9 goles y dio 11 asistencias. Sus buenos números y sus actuaciones llamaron la atención de algunos clubes importantes, incluido Universitario de Deportes. Sin embargo, optó por volver a Argentina donde jugó en Banfield.

En todo caso, su paso por Perú fue recordado por sus declaraciones en años posteriores. Llegó a contar cómo fue que llegó a Real Garcilaso donde fue pedido por Mariano Soso, pero sus negociaciones con el presidente del club fueron desopilantes.

“Me llama el presidente y me pasa lo de las pretensiones. Era 2 de la tarde, había hecho un asado, estábamos tomando una cervecita y estábamos medio picados. Entonces anotamos en un papel (junto a sus amigos) lo que queríamos. Uno puso el auto de Toretto (personaje de la saga Rápido y Furioso). Un pasaje por mes para los amigos. Todavía no lo conocíamos (al presidente), si no hubiéramos pedido otras cosas más”, contó.

“Se lo mandé y me llama. Me dijo ‘bueno, señor Sarmiento, acepto las condiciones, lo único es que vamos a tener que ver el tema del pago, una cosa te lo puedo hacer en negro, porque si no me van a caer los de la Federación’. Cuando me dice eso le corto el teléfono de una. Los pibes me preguntan qué pasó. Les digo que aceptó y empiezan todos a festejar“, reveló en Crudo TV.

“Era increíble. Veías cada cosa. Veías al dueño del club. Él charlaba mucho conmigo. El quería ser el mejor equipo de Perú y yo le dije que lo principal es tener un predio propio, porque estábamos alquilando un lugar para entrenar. A la semana me llama y me dice que ya lo solucionó. Compró dos montañas y le pondrá dinamita para hacer un predio ahí“, dijo en otra entrevista con C5N.

“En un mes tenía 4 canchas de primer nivel. Y de ahí me dijo que las montañas dieron diamantes y agua mineral. Le dije que me dé un porcentaje porque le di la idea”, cerró la anécdota.

