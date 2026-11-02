Sporting Cristal vs. FC Cajamarca en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 15 de la Liga 1

Sporting Cristal y FC Cajamarca se enfrentan este lunes 2 de noviembre, por la fecha 15 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Sporting Cristal recibe a FC Cajamarca este lunes 2 de noviembre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Sporting Cristal necesita ganar para no perderle pisada a los de arriba, mientras que FC Cajamarca llega hundido y sin margen para otro tropiezo.

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El Rímac se mete en una fecha clave para la pelea por el título y para un descenso que empieza a complicarse del otro lado.

La actualidad de ambos equipos

Sporting Cristal viene de ganarle un partidazo a Alianza Lima por 3-2 y aunque en el medio sufrió una caída ante Cusco, cerró su última presentación con un contundente 4-2 sobre Comerciantes Unidos. Está segundo con 28 puntos en 14 partidos y no quiere descolgarse de la punta de la Liga 1.

FC Cajamarca atraviesa un presente durísimo. Llega de perder los tres últimos compromisos, el más reciente por 1-3 de local ante CD UT Cajamarca, y antes había caído también frente a Sport Boys y Club Deportivo Moquegua. Está 15° con apenas 11 unidades y necesita un milagro para salir de la zona peligrosa de la tabla.

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El historial entre Sporting Cristal y FC Cajamarca

El único antecedente entre ambos quedó para FC Cajamarca, que se impuso 3-1 en mayo de 2026. Con esa única vez que se cruzaron, Sporting Cristal va en busca de la revancha y de un triunfo que lo deje mucho mejor parado en la tabla.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 15/05/2026 FC Cajamarca vs. Sporting Cristal 3-1 Liga 1

Horario del partido

Perú: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Sport Huancayo vs. Melgar — lunes 2 de noviembre, 11:00 hs

CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs

Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs

Universitario vs. Sport Boys — miércoles 4 de noviembre, 20:30 hs

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En síntesis