Sporting Cristal vs. FC Cajamarca en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 15 de la Liga 1

Sporting Cristal recibe a FC Cajamarca este lunes 2 de noviembre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Sporting Cristal necesita ganar para no perderle pisada a los de arriba, mientras que FC Cajamarca llega hundido y sin margen para otro tropiezo.
El Rímac se mete en una fecha clave para la pelea por el título y para un descenso que empieza a complicarse del otro lado.
La actualidad de ambos equipos
Sporting Cristal viene de ganarle un partidazo a Alianza Lima por 3-2 y aunque en el medio sufrió una caída ante Cusco, cerró su última presentación con un contundente 4-2 sobre Comerciantes Unidos. Está segundo con 28 puntos en 14 partidos y no quiere descolgarse de la punta de la Liga 1.
FC Cajamarca atraviesa un presente durísimo. Llega de perder los tres últimos compromisos, el más reciente por 1-3 de local ante CD UT Cajamarca, y antes había caído también frente a Sport Boys y Club Deportivo Moquegua. Está 15° con apenas 11 unidades y necesita un milagro para salir de la zona peligrosa de la tabla.
El historial entre Sporting Cristal y FC Cajamarca
El único antecedente entre ambos quedó para FC Cajamarca, que se impuso 3-1 en mayo de 2026. Con esa única vez que se cruzaron, Sporting Cristal va en busca de la revancha y de un triunfo que lo deje mucho mejor parado en la tabla.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/05/2026
|FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
|3-1
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Sport Huancayo vs. Melgar — lunes 2 de noviembre, 11:00 hs
- CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs
- Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs
- Universitario vs. Sport Boys — miércoles 4 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Sporting Cristal y FC Cajamarca se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Sporting Cristal suma 28 puntos en el torneo.
- FC Cajamarca suma 11 puntos en el torneo.