Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras Alianza Lima 3-1 Circolo

Veamos cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del triunfo de esta noche de Alianza Lima ante Circolo Sportivo Italiano.

Se disputó la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley y acaba de terminar el encuentro entre Alianza Lima vs. Circolo. El Polideportivo Lucha Fuentes ubicado en Villa El Salvador estuvo plagado de diversas emociones durante este fin de semana, así que en la siguiente nota veremos a detalle cómo quedó la tabla de posiciones luego de los distintos resultados en cuestión.

Publicidad

En cuanto al partido de esta noche, fue Circolo quien empezó muy bien el trámite ya que demostró enormes cualidades para imponerse a Alianza Lima en el primer set por 25-20. Luego, la reacción blanquiazul no se hizo esperar y consiguió ganar los siguientes parciales por 25-18, 25-15 y 25-20. De esta manera, las dirigidas por Alejandro Schneider siguen muy firmes en este inicio del campeonato.

En otros de los partidos más atractivos dentro de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, Universidad San Martín logró imponerse ante Deportivo Géminis al ganar 3-0. Lo mismo sucedió con Universitario ya que venció a Olva Latino también por 3-0. Finalmente, Perú Sub 19 no levanta cabeza y hasta el momento no sabe lo que es conseguir victorias en lo que va del campeonato nacional.

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026/27

# EQUIPO PJ G P S PUNTOS 1 Universitario de Deportes 3 3 0 9:0 9 2 San Martin de Porres 3 3 0 9:1 9 3 Alianza Lima 3 3 0 9:5 7 4 Atenea 3 2 1 8:4 7 5 Rebaza Acosta 3 2 1 8:5 6 6 Regatas Lima 3 1 2 6:6 4 7 Deportivo Wanka 3 1 2 4:6 3 8 Deportivo Soan 3 1 2 4:7 3 9 Olva Latino 3 1 2 3:6 3 10 Circolo 3 1 2 4:8 2 11 Geminis 3 0 3 2:9 1 12 Perú Sub-19 3 0 3 0:9 0

Publicidad

Los 10 primeros clasificarán a la Fase 2 del campeonato.

El puesto 12 perderá la categoría al quedar último en la Fase 1.

El puesto 12 solo participará en la Fase 1 del torneo.

Resultados de la fecha 3 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 31 de octubre

Deportivo Soan 3-1 Deportivo Wanka (19-25, 25-16,25-16 y 25-17)

Universidad San Martín 3-0 Deportivo Géminis (28-26, 25-11 y 25-18)

Universitario de Deportes 3-0 Olva Latino (25-13, 25-17 y 25-13)

Domingo 1 de noviembre

Perú Sub 19 0-3 Rebaza Acosta (15-25, 19-25 y 19-25)

Regatas Lima 1-3 Atlético Atenea (25-13, 21-25, 22-25 y 15-25)

Alianza Lima 3-1 Circolo Sportivo Italiano (25-20, 25-18, 25-15 y 25-20)

Publicidad

DATOS CLAVES