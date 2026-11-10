Alianza Lima tomó una decisión inesperada después de que Eryc Castillo confirme su futuro deportivo

Alianza Lima sabe que Eryc Castillo está siendo buscado, por el fútbol exterior. Sus más de veinte goles, lo muestran como un producto prime.

Alianza Lima vive momentos de máxima tensión en el mercado de pases. La dirigencia blanquiazul decidió apretar el acelerador para asegurar la permanencia de Eryc Castillo, la gran figura ofensiva del equipo durante la presente temporada.

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El atacante ecuatoriano viene firmando un año extraordinario tras superar la barrera de los 20 goles. Sus actuaciones estelares con la camiseta victoriana lo convirtieron en un jugador prime, despertando de inmediato la atención de ligas con mayor poder adquisitivo.

Eryc Castillo jugando en Alianza Lima la mejor temporada de su carrera. (Foto: X).

La frase de Eryc Castillo que encendió las alarmas

La tranquilidad en Matute terminó de romperse luego del empate 1-1 frente a Los Chankas. Tras el pitazo final, la ‘Culebra’ soltó una frase que dejó en vilo a los hinchas victorianos y aceleró los planes de la institución.

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“Pronto sabrán mi futuro, mientras tanto sigo enfocado en Alianza Lima.” En charla con Jax Latin Media desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, apenas llegó a la capital después de su actuación en Apurímac. Dejando la puerta abierta para la especulación principal de los medios de comunicación.

La decisión drástica de la dirigencia en Matute

Esas palabras confirmaron que su continuidad no estaba garantizada y que las propuestas del exterior ya estaban sobre la mesa. Ante esta situación, la directiva no tardó en reaccionar para evitar una baja sensible de cara a los próximos torneos.

Ante el inminente riesgo de perder a su máxima figura, la directiva del “Equipo del Pueblo” tomó una decisión drástica. La cúpula íntima acordó hacer un esfuerzo económico sin precedentes para mejorar su vínculo por las dos temporadas más que firmó, y blindarlo como la piedra angular del proyecto deportivo.

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Eryc Castillo: "Tranquilo muchachos, después se van a enterar (sobre su continuidad en Alianza Lima) Sigo con humildad y trabajo. Con trabajo vamos a dejar a Alianza Lima donde debe estar"



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/ws5vDj0oSI — Raúl Chávez (@raulchavezpa) November 9, 2026

Alianza Lima se esforzará por Eryc Castillo

Según reveló el portal especializado Detitular_ec en X (Twitter), la negociación no será nada sencilla para los íntimos. Desde México y la Major League Soccer (MLS) ya han empezado a sondear las condiciones para quedarse con los servicios del goleador ecuatoriano.

En La Victoria confían en que la propuesta salarial y el protagonismo internacional convenzan a Castillo de quedarse. Las próximas semanas serán decisivas para saber si el atacante continúa haciendo historia en Matute o emprende un nuevo reto en el exterior.

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