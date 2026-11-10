El comunicado de Universitario tras las fuertes acusaciones contra Andy Polo y Jorge Murrugarra

Polo y Murrugarra fueron acusados de abandonar la concentración de Universitario antes del partido ante CD Moquegua.

Universitario de Deportes repudió los trascendidos sobre Andy Polo y Jorge Murrugarra, quienes fueron acusados de escaparse de la concentración antes del partido ante CD Moquegua del pasado domingo. El conjunto ‘crema’ rechazó dicha información “falsa” y manifestó su “preocupación” por cómo trascendió esa versión en un momento decisivo de la temporada.

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Todo nació de una información difundida por Diego Vásquez en el programa Polaco Mañanero, quien aseguró que Andy Polo y Jorge Murrugarra salieron de la concentración para divertirse durante la noche previa al partido ante CD Moquegua en el Estadio Monumental.

Por este trascendido, los dos futbolistas fueron muy cuestionados, así como también el club. En redes sociales, hubo fuertes comentarios, lo que llevó a Universitario a difundir un comunicado para desmentir dicha información.

Cabe recordar que Polo fue titular en el empate ante Moquegua, mientras que Jorge Murrugarra ingresó al minuto 63 de juego y fue autor del penal por el que Brayan Angulo llegó a la igualdad 2-2. De hecho, ‘Murru’ fue uno de los jugadores más criticados por el hincha debido a esa jugada.

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El comunicado de Universitario

El Club Universitario de Deportes rechaza y condena categóricamente la difusión de información falsa que viene circulando en las últimas horas y que involucra a integrantes de nuestro plantel profesional.

Asimismo, expresa su preocupación por la irresponsabilidad con la que algunos comunicadores y medios de comunicación replican versiones sin el debido contraste ni verificación, afectando seriamente la imagen de nuestros futbolistas y de nuestra institución.

Entendemos que, en esta etapa decisiva del torneo nacional, puedan surgir intereses de determinados sectores y comunicadores por generar escenarios de inestabilidad y propiciar la desunión.

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Exhortamos a nuestros hinchas a mantenerse más unidos que nunca, a confiar en nuestros jugadores y en el trabajo que se viene realizando. Hoy más que nunca, el compromiso y el respaldo de nuestra familia crema son fundamentales para seguir firmes en el camino hacia el objetivo que todos compartimos.

¡Con la U hasta el final!

Lima, 10 de noviembre de 2026.

El comunicado de Universitario para desmentir las informaciones sobre Murrugarra y Polo (Universitario oficial).

DATOS CLAVE

Universitario de Deportes desmintió la presunta indisciplina de Andy Polo y Jorge Murrugarra .

desmintió la presunta indisciplina de y . CD Moquegua empató 2-2 en un partido donde Murrugarra cometió un penal decisivo.

empató en un partido donde cometió un penal decisivo. Diego Vásquez originó la información falsa difundida en el programa Polaco Mañanero.