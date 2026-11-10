La Comisión Disciplinaria de la FPF dio a conocer los castigos para el DT de Cienciano y los directivos de Alianza Lima, Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo. Se los sancionó por los altercados en el partido entre ambos equipos.

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) informó de manera oficial las sanciones para los distintos protagonistas de los incidentes ocurridos en el partido entre Alianza Lima y Cienciano en el Estadio Alejandro Villanueva, disputado el pasado 3 de noviembre. El entrenador Horacio Melgarejo fue quien recibió el castigo más severo.

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Tal como informó la Comisión Disciplinaria, el profesor Horacio Melgarejo recibió, en total, 14 fechas de sanción debido a sus actitudes y acciones realizadas durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano. Además, recibió una multa de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Según el fallo del organismo regulador, el director técnico del ‘Papá de América’ incumplió los artículos relacionados con “actos discriminatorios” (artículo 19) y “provocación a rivales” (artículo 17). Por esto, fue sancionado con 10 y 4 fechas, respectivamente, es decir un total de 14 partidos de suspensión.

El fallo completo contra Horacio Melgarejo

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana

RESUELVE:

1°. SANCIONAR al señor HORACIO HERNÁN MELGAREJO con la SUSPENSIÓN POR DIEZ (10) FECHAS, durante las cuales no podrá participar en ninguna competición organizada por la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP), así como con una MULTA ASCENDENTE A CUATRO (4) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), por haber infringido lo dispuesto en el artículo 19, acápite 19.1, del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

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2°. SANCIONAR al señor HORACIO HERNÁN MELGAREJO con la SUSPENSIÓN POR CUATRO (4) FECHAS, durante las cuales no podrá participar en ninguna competición organizada por la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP), así como con una MULTA ASCENDENTE A SEIS (6) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), por haber infringido lo dispuesto en el artículo 17, acápite 17.1, literal b), numeral viii), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

3°. ADVERTIR expresamente al señor HORACIO HERNAN MELGAREJO que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha dado origen el presente procedimiento disciplinario, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37¹ del RUD, con las consecuencias que de ello se pudieran derivar.

4°. NOTIFICAR la presente resolución a los señores HORACIO HERNAN MELGAREJO y al CLUB A.D.F.P. CIENCIANO DEL CUSCO.

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Horacio Melgarejo ha recibido un total de 14 fechas de sanción y el pago de 10 UIT tras incidente en el estadio Alejandro Villanueva. @dt_elcomercio pic.twitter.com/GhtCqNHtjq — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) November 10, 2026

Las sanciones contra Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo

Por su parte, los directivos de Alianza Lima también han sido sancionados por los incidentes en el duelo ante Cienciano. Cabe recordar que tanto Franco Navarro, director deportivo ‘blanquiazul’, como Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, quisieron agredir al técnico Horacio Melgarejo.

Por tal motivo, la Comisión Disciplinaria decidió castigar a los Navarro. El director deportivo Franco Navarro recibió una sanción de tres partidos sin poder ingresar a los estadios donde juegue Alianza Lima, más una multa de 6 UIT. Por su parte, el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo fue castigado con 0.80 UIT.

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Comisión Disciplinaria sancionó con tres fechas sin ingresar al estadio a Franco Navarro Monteiro, Director Deportivo de Alianza Lima, tras altercados con Horacio Melgarejo. Además de 6 UIT.



En el caso de Franco Navarro Mandayo, grte deportivo del club blanquiazul, comisión… pic.twitter.com/LVdM1QpOfd — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) November 10, 2026

A continuación, el comunicado con el fallo contra los directivos blanquiazules:

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana,

RESUELVE:

1°. SANCIONAR al señor FRANCO NAVARRO MONTEIRO con la PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOS ESTADIOS POR TRES (3) FECHAS, sanción que deberá cumplirse durante los TRES (3) SIGUIENTES PARTIDOS OFICIALES QUE DISPUTE EL CLUB ALIANZA LIMA EN LA LIGA1 TE APUESTO 2026, independientemente de su condición de local o visitante, así como con una MULTA ASCENDENTE A SEIS (6) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), por haber infringido lo dispuesto en el artículo 15, acápite 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

2°. IMPONER al señor FRANCO NAVARRO MONTEIRO una MULTA DE 0.80 UIT (CERO CON 80/100 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS) por la infracción al artículo 74, acápite 74.1, Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026.

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3°. IMPONER al señor FRANCO NAVARRO MANDAYO una MULTA DE 0.80 UIT (CERO CON 80/100 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS) por la infracción al artículo 74, acápite 74.1, Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026.

4°. IMPONER al señor FRANCO NAVARRO MANDAYO una ADVERTENCIA, por la infracción al artículo 15, acápite 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

5°. ADVERTIR expresamente a los señores FRANCO NAVARRO MONTEIRO y FRANCO NAVARRO MANDAYO que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha dado origen el presente procedimiento disciplinario, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37¹ del RUD, con las consecuencias que de ello se pudieran derivar.

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