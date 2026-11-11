Llegó hace poco a Sport Huancayo y, antes del partido ante Universitario, ya deslizó la posibilidad de irse del club. ¿Qué pasará con su futuro?

Sport Huancayo está a un triunfo de hacer historia y ganar el primer torneo corto de su historia. Aunque, para ello, deberá ganarle a Universitario de Deportes en el IPD Huancayo el próximo 22 de noviembre. Antes de este partido, una de sus figuras alertó al club con la posibilidad de irse por el final de su contrato. Se trata de Daniel Porozo, el ecuatoriano que se ha ganado un lugar como titular en los últimos encuentros.

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Daniel Porozo llegó a mitad de este 2026, proveniente de Real Oruro de Bolivia. Poco a poco, se ha ido adueñando de uno de los puestos de titular en el ataque del equipo de Richard Pellejero. Atraviesa una buena racha con cuatro goles marcados en los últimos siete partidos de Sport Huancayo.

Sin embargo, este ecuatoriano de 29 años ha preocupado a los hinchas del ‘Rojo Matador’ con un mensaje en una entrevista para el programa Hablemos de MAX (L1MAX). Es que su contrato termina en diciembre, ya que llegó solo por seis meses. Con su buen presente goleador, la afición del conjunto de Huancayo seguramente querrá su continuidad.

“No, a mí ya se me acaba ahora el último partido con la ‘U’, ya se me acaba el contrato con el club“, afirmó Porozo sobre su futuro. Desde el lado de la directiva del club no han definido qué pasará con él para 2027, por lo que, por ahora, quedará con el pase en su poder. “Después de ese último partido, ya quedaría libre“, añadió.

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🎙️ Daniel Porozo EN VIVO: "Se me acaba el contrato ahora, voy a quedar LIBRE. Todavía no hablo con el club para renovar"



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El deseo de Daniel Porozo de ganar con Sport Huancayo

Para Sport Huancayo, el partido ante Universitario es una cita con la historia y el propio atacante ecuatoriano lo sabe. “Toca darles esa alegría a los hinchas, a cada uno de Huancayo, que es primera vez que se ganaría un torneo“, manifestó.

Y agregó: “Me haría muy feliz, la verdad, porque uno también va a entrar en la historia. Y eso es lo que uno apunta: entrar en la historia, hacer las cosas de la misma manera”.

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Respecto al rival, la ‘U’, sabe lo que será este encuentro. “Va a ser un partido muy difícil, muy complejo, pero bueno, tenemos que estar preparados, nos estamos preparando para eso. Es un partido muy duro, complicado, pero para el que quiere salir campeón tiene que hacer las cosas bien en la cancha“, consideró.

🎙️ Daniel Porozo EN VIVO: "Toca darle una alegría a los hinchas, que sería primera vez que se ganaría un torneo. Y me haría muy feliz entrar en la HISTORIA"



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Día y horario confirmado para Sport Huancayo vs. Universitario

Sport Huancayo vs. Universitario, partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, se jugará el domingo 22 de noviembre. Liga 1 confirmó que el horario de inicio será a las 15:00 horas en el estadio IPD Huancayo.

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