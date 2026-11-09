Pedro Gallese le envió un mensaje directo a Renato Tapia tras los rumores de su regreso a la Selección Peruana

La Selección Peruana empezó a trabajar y quien tomó la palabra fue Pedro Gallese. Quien contestó duro cuando le preguntaron por Renato Tapia.

Pedro Gallese no se guardó nada y le mandó un mensaje directo a Renato Tapia. El capitán de la Blanquirroja habló claro sobre el esperado regreso del volante de cara a la Fecha FIFA de marzo de 2027.

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La Selección Peruana ya se encuentra mentalizada en sus próximos retos. En medio de los trabajos de preparación para el amistoso de este viernes 13 de noviembre ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva, el arquero tomó la palabra ante los medios y respondió de forma tajante sobre la situación del mediocampista.

Pedro Gallese recién fue saludado por Deportivo Cali tras su convocatoria. (Foto: X).

El respaldo total a Renato Tapia en Perú

Al ser consultado sobre la posible convocatoria del volante para los partidos de marzo de 2027, Gallese destacó la jerarquía y el peso que el jugador tiene dentro del grupo.

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“Todos sabemos lo que Renato nos puede sumar, es un líder en el mediocampo, tiene mucha presencia, personalidad”, afirmó el guardameta con total seguridad.

El arquero también enfatizó que la experiencia del mediocampista será clave para los futbolistas que recién se están sumando al proceso de renovación en la Blanquirroja.

“Seguro estando aquí puede ayudar a muchos compañeros nuevos y en marzo vamos a darle su bienvenida”, sentenció Gallese, dejando abierta la puerta y confirmando el gran ambiente que se espera para su retorno.

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Pedro Gallese habló de la vuelta de Renato Tapia a la Selección Peruana: “En marzo le daremos su bienvenida”.



🎥: @AxelBelapatio pic.twitter.com/AdZS0scsIt — Diario El Diez (@eldiezperu) November 9, 2026

Cierre de año y la mirada puesta en 2027

Antes de pensar en el retorno de Tapia en la ventana internacional del 22 al 30 de marzo de 2027, el equipo dirigido por Mano Menezes debe afrontar sus últimos compromisos del año.

El choque ante el combinado boliviano en Matute será el único duelo de la presente Fecha FIFA de noviembre. Servirá como la prueba clave antes de encarar el tramo final del 2026, donde el comando técnico busca consolidar el plantel definitivo previo a las próximas competencias oficiales.

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