El mejor futbolista de la Liga 1 en esta fase final del Torneo Clausura 2026, tomó la palabra. Escogiendo entre Universitario y Alianza Lima.

Daniel Porozo, máxima figura de Sport Huancayo en la recta final de la Liga 1, se pronunció sobre su futuro profesional en medio de los rumores que lo acercan a los clubes más grandes del fútbol peruano. El delantero ecuatoriano, pieza clave en el esquema del ‘Rojo Matador’, evitó confirmar su próximo destino, aunque dejó una pista importante sobre sus preferencias en el torneo local.

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El atacante conversó con el programa Linkeados en la previa del duelo decisivo que sostendrá su equipo este domingo frente a Universitario de Deportes, correspondiente a la semifinal del campeonato nacional.

Daniel Porozo celebrando un tanto ante Universitario con Sport Huancayo. (Foto: X).

El sueño de compartir ataque con sus compatriotas

Consultado directamente sobre el interés de Universitario de Deportes y las opciones en el mercado de pases, Porozo fue cauteloso respecto a su continuidad en Huancayo. El futbolista explicó que su vínculo contractual finaliza al término de la presente campaña, pero reconoció que la directiva ya inició gestiones para retenerlo.

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“Yo firmé acá hasta fin de temporada, pero estamos en conversaciones con el club y esperemos que se tome la mejor decisión. Si se da la oportunidad de jugar acá con el Rojo Matador, no hay problema tampoco”, señaló el delantero sobre su situación actual.

Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista ocurrió cuando le preguntaron con qué jugadores de la Liga 1 le gustaría coincidir en una próxima etapa de su carrera. Lejos de evadir la consulta, el ecuatoriano mencionó sin dudar a sus compatriotas Eryc Castillo (extremo de Alianza Lima) y Carlos Garcés (goleador de Cienciano), descartando de momento un guiño directo hacia el plantel crema.

“Me gustaría ir con la ‘Culebra’ (Eryc Castillo) o Carlos Garcés, cualquiera de esos dos me gustaría jugar”, confesó el atacante ante la sorpresa del panel. Más allá de las especulaciones sobre el mercado de fichajes, Daniel Porozo aseguró que todo el plantel de Sport Huancayo tiene la mente puesta exclusivamente en superar la llave ante Universitario de Deportes.

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Mentalizado en la semifinal frente a Universitario

El delantero resaltó la importancia de cerrar la serie en la ‘Ciudad Incontrastable’, aprovechando la localía y el respaldo de sus seres queridos. “La gente está mentalizada, sabemos lo que nos vamos a jugar y estamos pensando en la final que tenemos el domingo”, afirmó el ecuatoriano.

Asimismo, valoró el factor anímico de jugar en casa: “Estamos muy motivados que sea acá, con nuestra gente, la familia y que siga así”. Por ahora, el goleador mantendrá la concentración en la definición del título nacional antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro en el fútbol peruano.

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