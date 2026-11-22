Alianza Lima tiene una misión institucional, de cara a las finales nacionales. Conoce este reto bastante antiguo, que podría estar rompiendo.

Alianza Lima se prepara para afrontar las finales nacionales con una misión institucional que va mucho más allá de levantar un nuevo trofeo. El equipo de La Victoria tiene la oportunidad de romper un reto histórico bastante antiguo, el cual desafía las estadísticas de las últimas cinco décadas en el fútbol peruano.

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El eje de esta situación es Eryc Castillo, conocido popularmente como ‘La Culebra’, quien atraviesa un año soñado tras convertirse en el máximo goleador del campeonato nacional con 24 anotaciones. Sin embargo, esta brillante marca individual no va de la mano con el objetivo colectivo del club, debido a una tendencia negativa que pesa sobre el plantel íntimo.

Eryc Castillo puede ser el diferencial histórico en Alianza Lima. (Foto: X).

La maldición de los goleadores de Alianza Lima desde 1977

De acuerdo con los datos difundidos por el medio especializado Son Datos No Opiniones, existe un contundente motivo para la cautela en Matute. Desde el año 1977, cada vez que un elemento del cuadro blanquiazul termina como el principal artillero de la temporada, Alianza Lima pierde el título nacional.

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El antecedente más cercano de esta mala racha ocurrió en 1996, año en que un delantero de Alianza Lima fue el mayor anotador de la Primera División, pero Sporting Cristal salió vencedor del certamen. Previamente, en 1993, el mismo futbolista se hizo con la distinción de goleador del torneo y fue Universitario de Deportes el monarca de aquella campaña.

Mucho antes de esos episodios en la década de los noventa, la historia ya había registrado un precedente similar en 1981. En aquella temporada, José Carranza finalizó como el máximo goleador del campeonato peruano, mientras que FBC Melgar aprovechó para conquistar la primera estrella de su historia.

Fredy Ravello: el último antecedente campeón

Para encontrar la última vez que el goleador del torneo celebró el título con la camiseta blanquiazul hay que remontarse exactamente a 1977. En esa campaña, Fredy Ravello anotó 27 dianas para consagrarse como el mayor artillero de la Liga 1 y guiar a Alianza Lima hacia el campeonato nacional, lo que obliga a Eryc Castillo a romper un maleficio de casi 50 años.

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El camino de Alianza Lima y sus posibles rivales en la final

Mientras busca acabar con esta estadística, el conjunto victoriano ya tiene asegurada su presencia en el partido decisivo por la corona. Alianza Lima logró instalarse directamente en la gran final gracias a su regularidad, tras terminar como líder absoluto de la tabla del Acumulado.

Por ahora, el club blanquiazul aguarda por la confirmación de su rival, el cual saldrá de la llave que disputan Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Dependiendo de cómo se resuelva el formato con posibles semifinales o una final directa, Alianza Lima definirá su suerte con el objetivo de alzarse campeón y enterrar definitivamente este antiguo récord negativo.

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