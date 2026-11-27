A puertas de una final nacional, en la interna de Alianza Lima tomaron una drástica postura sobre Eryc Castillo y Federico Girotti, quienes por cierto serán claves en la definición por el título.

Mientras Alianza Lima espera con tranquilidad y a la vez preparándose al máximo nivel para disputar las finales nacionales de la Liga 1, durante los últimos días han surgido distintas informaciones y rumores de algunas posibles salidas de la plantilla. Hablando de dos jugadores en específico, ahora se pudo saber cuáles serán los futuros específicos de Eryc Castillo y Federico Girotti.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Siendo de los extranjeros que se ganaron un lugar dentro de las planificaciones estelares de Pablo Guede, presuntamente habían indicios de que podrían marcharse al extranjero de cara a la temporada 2027. Desde Alianza Lima tomaron una contundente postura al respecto y por ahora solamente están enfocados en la definición del título, no en arribos ni tampoco en salidas.

“En Alianza Lima están mentalizados únicamente en la final y, hasta ahora, no se han tomado decisiones de cara al 2027. Se descarta cualquier información relacionada con las ventas de Eryck Castillo y Federico Girotti“; reveló el periodista deportivo Gerson Cuba a través de su cuenta oficial de ‘X y con lo cual queda claro que por ahora no se darán novedades en Matute.

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En Alianza Lima están mentalizados únicamente en la final y, hasta ahora, no se han tomado decisiones de cara al 2027.



Por ello, se descarta cualquier información relacionada con las ventas de Eryck Castillo y Federico Girotti.



El equipo continuará con sus trabajos mañana. pic.twitter.com/hDOw5GVmw0 — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) November 27, 2026

¿Hasta cuándo tienen contrato Eryc Castillo y Federico Girotti en Alianza Lima?

Al margen de las versiones que supuestamente alejaban a Eryc Castillo y a Federico Girotti de las filas Alianza Lima con miras a la siguiente temporada, es importante tener en cuenta y resaltar que ambos jugadores tienen contrato con el club blanquiazul hasta diciembre del año 2028. Es decir, en el caso de que alguien quiera llevárselos, deberán pagar una cláusula de salida.

No se tratará de una negociación sencilla desde lo económico por la importancia de los dos delanteros en Alianza Lima, sobre todo cuando ahora mismo están a un paso de ser campeones nacionales. Si bien habían informaciones de que podían salir al extranjero y que algunas propuestas llegaron, por ahora no existe nada concreto al respecto y seguirán perteneciendo a la institución.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Alianza Lima espera rival para la definición de la Liga 1 2026

Este fin de semana arrancan las semifinales de la Liga 1 entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes y el ganador de la llave enfrentará a Alianza Lima en dos partidos que se disputarán el martes 8 de diciembre (ida) y el domingo 13 de diciembre (vuelta). Por lo pronto, los blanquiazules se preparan para llegar en óptimas condiciones y así cumplir con el objetivo de ser campeones nacionales.

DATOS CLAVES

Alianza Lima descarta la venta de Eryc Castillo y Federico Girotti según Gerson Cuba.

descarta la venta de Eryc Castillo y Federico Girotti según Gerson Cuba. Eryc Castillo y Federico Girotti tienen contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre 2028.

tienen contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre 2028. 8 y 13 de diciembre Alianza Lima disputará las finales de la Liga 1 2026.