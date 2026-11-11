El motivo por el que Mauricio Arrasco está más cerca de Sporting Cristal que de Alianza Lima

El futuro de Mauricio Arrasco estaría lejos de FC Cajamarca y desde Sporting Cristal empiezan a tomar ventaja por un factor en particular. Pese a un paso por Alianza Lima, en el Rímac podrían quedarse con el atacante.

Si bien todavía no termina la temporada 2026, algunos equipos vendrían planificando la posibilidad de sumar algunos refuerzos para el próximo año. Teniendo a jugadores que han marcado la diferencia y que podrían dar un salto de calidad, este es el caso de un Mauricio Arrasco que está en la mira de Sporting Cristal y Alianza Lima. Ahora existe una particularidad en esta situación.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Sabiendo que Mauricio Arrasco fue formado en Alianza Lima y que cualquiera pensaría que querría una revancha para ganarse un lugar en el primer equipo ahora que tiene mayor madurez en todo sentido, una reciente información reveló que la chance de llegar a Sporting Cristal sería mucho más latente ya que existe una factor familiar que podría inclinarlo en la decisión.

“Me dijeron que lo de Arrasco es muy posible, por más que también exista el interés de Alianza. El hermano mayor tiene una historia cercana con Cristal. Eso podría acercarlo. A la familia no le habría gustado mucho la forma en la que salió de Alianza, por lo que estarían frenando un poco esa posibilidad, aunque no necesariamente sea el deseo del jugador”; informó Julio Peña en ‘Fútbol Satélite‘.

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Los números de Mauricio Arrasco y vínculo contractual con FC Cajamarca

Vistiendo la camiseta de FC Cajamarca durante la presente temporada 2026, Mauricio Arrasco es uno de los mejores jugadores del equipo y por ello es muy probable que cambie de aires pensando en el próximo año. Si bien el objetivo de ahora es salvar la categoría en la última fecha del campeonato, sus 7 goles y 4 asistencias han sido claves en todo momento.

En cuanto a su contrato con el equipo cajamarquino, es hasta el próximo mes de diciembre y a partir de ahí no tendría mayores inconvenientes para sentarse a negociar con cualquier institución que pretenda sus servicios. Veremos si es que finalmente Sporting Cristal se impone ante Alianza Lima y logra ficharlo pensando en potenciar la ofensiva de la plantilla.

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¿Hernán Barcos podría ser clave en el futuro de Mauricio Arrasco?

Por más que haya existido un vínculo entre Alianza Lima y Mauricio Arrasco, claramente el futbolista quiere jugar y competir con regularidad. Además, la presencia de Hernán Barcos en Sporting Cristal podría ser importante para encontrar un buen espacio en el grupo y así acoplarse de la mejor manera. Recordemos que ambos compartieron vestuario durante el primer semestre de la temporada en FC Cajamarca, así que quizá volverían a verse muy pronto.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Mauricio Arrasco interesa a Sporting Cristal y Alianza Lima para la próxima temporada.

interesa a y para la próxima temporada. 7 goles y 4 asistencias acumula Mauricio Arrasco jugando por FC Cajamarca en 2026.

acumula jugando por en 2026. Hernán Barcos compartió equipo con Mauricio Arrasco en FC Cajamarca a inicios de temporada.