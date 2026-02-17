Mundial 2026: el fixture con las fechas, los horarios, las sedes y dónde ver los partidos del Grupo K

El torneo más grande del fútbol está a la vuelta de la esquina y en Bolavip te traemos toda la información que necesitas sobre el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este grupo promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos, con selecciones de tres continentes luchando por un lugar en las rondas eliminatorias.

¿Cómo se juega el Grupo K del Mundial 2026?

El Mundial 2026 marca una nueva era para el fútbol internacional con su formato ampliado a 48 equipos. El Grupo K reúne a cuatro selecciones con historias muy diferentes: Portugal como cabeza de serie europeo, Colombia representando a Sudamérica, Uzbekistán debutando desde Asia y el ganador de la Repesca Intercontinental Ruta 1 (que saldrá entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

Los encuentros del grupo se disputarán en sedes de Estados Unidos y México, pasando por ciudades como Houston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Atlanta. Las fechas clave van del miércoles 17 de junio al domingo 28 de junio de 2026, abarcando tres jornadas intensas.

Los horarios de referencia en este artículo se presentan en hora de México (MEX), aunque más adelante encontrarás las conversiones para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y otras zonas de Latinoamérica.

El formato es sencillo: las cuatro selecciones se enfrentan en una ronda de todos contra todos. Los dos primeros avanzan directamente a dieciseisavos de final, mientras que el tercer puesto pelea por ser uno de los ocho mejores terceros que también clasifican. Esta estructura introduce mayor competencia y posibles sorpresas respecto al esquema tradicional de 32 equipos.

Partidos del Grupo K: fechas, horarios y sedes

A continuación presentamos el fixture completo del Grupo K en orden cronológico. Cada partido incluye fecha, cruce, hora local de México y la sede correspondiente. Este calendario es fundamental para que no te pierdas ningún encuentro de la Copa del Mundo.

Fecha Partido Hora (MEX) Estadio / Ciudad Miércoles 17 de junio Portugal vs Jamaica/RD del Congo/Nueva Caledonia 11:00 NRG Stadium, Houston 🇺🇸 Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs Colombia 20:00 Estadio Ciudad de México 🇲🇽 Martes 23 de junio Portugal vs Uzbekistán 11:00 NRG Stadium, Houston 🇺🇸 Martes 23 de junio Colombia vs Jamaica/RD del Congo/Nueva Caledonia 20:00 Estadio Akron, Guadalajara 🇲🇽 Sábado 27 de junio Colombia vs Portugal 17:30 Hard Rock Stadium, Miami 🇺🇸 Sábado 27 de junio Jamaica/RD del Congo/Nueva Caledonia vs Uzbekistán 17:30 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 🇺🇸

Los partidos en México (Ciudad de México y Guadalajara) ofrecen una ventaja regional para la afición latinoamericana, mientras que las sedes estadounidenses (Houston, Miami, Atlanta) completan un circuito que abarca más de 2,000 kilómetros entre ciudades.

Primeras jornadas del Grupo K: debut de Portugal y Colombia

El miércoles 17 de junio se abre el fuego en el Grupo K con los debuts de dos de los favoritos. La jornada inaugural marca el arranque de las ilusiones para Portugal y Colombia, cada uno con objetivos distintos pero igual de ambiciosos.

Portugal vs Ganador Repesca (11:00 MEX – Houston)

El primer encuentro del grupo enfrenta al cabeza de serie europeo contra el equipo que surja de la repesca intercontinental. Portugal llega como claro favorito y buscará sumar los tres puntos desde el inicio para encaminar su clasificación.

Estadio : NRG Stadium (Houston, Texas)

: NRG Stadium (Houston, Texas) Capacidad : 72,220 espectadores

: 72,220 espectadores Clima probable : Caluroso, promedio de 33°C en junio

: Caluroso, promedio de 33°C en junio Antecedentes del recinto: Albergó el Super Bowl LI

Cristiano Ronaldo disputará su último Mundial. (Getty Images)

Uzbekistán vs Colombia (20:00 MEX – Ciudad de México)

El partido nocturno promete ser un evento especial: Colombia debuta en el Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial. Para la afición cafetera, jugar en suelo mexicano representa casi una localía.

Estadio : Estadio Ciudad de México (Azteca)

: Estadio Ciudad de México (Azteca) Capacidad : 87,000+ espectadores

: 87,000+ espectadores Clima probable : Templado, alrededor de 20°C

: Templado, alrededor de 20°C Historia: Sede de las finales de México 1970 y México 1986

Nota para aficionados latinoamericanos: Este partido tiene horario estelar para Colombia, Ecuador y Perú (21:00 COL/ECU/PER), ideal para seguirlo en familia o con amigos.

Segunda fecha: cruce clave Portugal vs Uzbekistán y Colombia ante el ganador de la repesca

El martes 23 de junio puede ser la jornada que marque el rumbo definitivo del Grupo K. Los resultados de esta fecha determinarán quién llega con ventaja a la última jornada y quién necesita milagros.

Portugal vs Uzbekistán (11:00 MEX – Houston)

Este duelo enfrenta al favorito europeo contra la selección debutante asiática. Portugal, con su historial de semifinalista en 1966 y 2006, parte con ventaja en el papel, pero Uzbekistán llega con el hambre de quien disputa su primera copa mundial.

El horario matutino en Houston implica altas temperaturas que podrían favorecer a los uzbekos, más acostumbrados al calor de Asia Central. La selección centroasiática apenas concedió 4 goles en las eliminatorias de la AFC, mostrando solidez defensiva.

Claves del partido:

Uzbekistán llega con una edad promedio de 24.5 años, juventud que puede marcar diferencia

Portugal acumula 75% de victorias en partidos de fase de grupos desde 2006

El NRG Stadium favorece estilos de juego directo por su césped moderno

James Rodríguez, una de las figuras de Colombia. (Getty Images)

Colombia vs Ganador Repesca (20:00 MEX – Guadalajara)

Colombia enfrenta al equipo de la repesca en el Estadio Akron de Guadalajara, otra sede mexicana que garantiza apoyo masivo de la hinchada cafetera. Este partido podría encaminar la clasificación del equipo sudamericano.

Factores a considerar:

El Estadio Akron tiene gradas empinadas que amplifican el ruido del público

Capacidad de 46,232 espectadores

Horario nocturno beneficia a Colombia por recuperación física

La fisicalidad de CONMEBOL suele imponerse ante equipos de repesca

Tercera jornada: definición del Grupo K y posibles escenarios de clasificación

El sábado 27 de junio llega el día decisivo para el Grupo K. Los dos partidos se juegan simultáneamente a las 17:30 MEX, garantizando que ningún equipo tenga ventaja informativa.

Colombia vs Portugal (17:30 MEX – Miami)

El plato fuerte del grupo. El Hard Rock Stadium de Miami será escenario del choque entre el cabeza de serie europeo y el aspirante sudamericano. Este encuentro puede definir el primer lugar del grupo y, con ello, evitar cruces más complicados en dieciseisavos de final.

Estadio : Hard Rock Stadium (Miami, Florida)

: Hard Rock Stadium (Miami, Florida) Capacidad : 65,000+ espectadores

: 65,000+ espectadores Desafío climático : Humedad de Miami representa retos de resistencia

: Humedad de Miami representa retos de resistencia Importancia: Podría definir el liderato del grupo

Eldor Shomurodov, capitán y figura de Uzbekistán. (Getty Images)



Ganador Repesca vs Uzbekistán (17:30 MEX – Atlanta)

En paralelo, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta alberga el duelo entre los dos equipos con menor ranking FIFA del grupo. Este partido puede decidir la pelea por un cupo como mejor tercero.

Criterios de desempate en caso de igualdad:

Puntos en la fase de grupos Diferencia de goles Goles a favor Enfrentamiento directo Fair play (tarjetas) Sorteo de la FIFA

Posibles escenarios simplificados:

Si Colombia y Portugal empatan, el liderato depende de la diferencia de goles previa

Un triunfo de cualquiera asegura el primer lugar

El tercer puesto necesita sumar puntos y esperar resultados de otros grupos

Horarios del Grupo K según tu país en Latinoamérica

El Mundial 2026 se disputa en tres husos horarios distintos entre Canadá, Estados Unidos y México. Aquí adaptamos la programación para los lectores de América Latina.

Conversión de horarios por país

Partido MEX ARG/URU CHI COL/ECU/PER VEN Portugal vs Repesca (17/jun) 11:00 14:00 13:00 12:00 13:00 Uzbekistán vs Colombia (17/jun) 20:00 23:00 22:00 21:00 22:00 Portugal vs Uzbekistán (23/jun) 11:00 14:00 13:00 12:00 13:00 Colombia vs Repesca (23/jun) 20:00 23:00 22:00 21:00 22:00 Colombia vs Portugal (27/jun) 17:30 20:30 19:30 18:30 19:30 Repesca vs Uzbekistán (27/jun) 17:30 20:30 19:30 18:30 19:30

Consideraciones para la audiencia:

Los partidos de las 11:00 MEX caen en horario de almuerzo para Sudamérica

Los encuentros nocturnos (20:00 MEX) son ideales para verlos tras la jornada laboral en Colombia, Perú y Ecuador

En Argentina y Uruguay, algunos partidos terminan pasada la medianoche

Recuerda que los horarios pueden variar según cambios de horario de verano en cada país. Te sugerimos confirmar con fuentes oficiales de la FIFA.

Qué se juega el Grupo K en los dieciseisavos de final

La posición final en el Grupo K define directamente los cruces de dieciseisavos de final, ya programados por la FIFA en el calendario oficial del evento.

Cruces predeterminados

Posición Grupo K Partido Fecha Sede 2º del Grupo K Partido 83 vs 2º del Grupo L Jueves 2 de julio Toronto, Canadá 1º del Grupo K Partido 87 vs Mejor 3º (D/E/I/J/L) Viernes 3 de julio Kansas City, EE.UU.

Importancia de quedar primero:

El líder del grupo enfrenta a uno de los mejores terceros, teóricamente un rival más accesible

El segundo lugar choca con otro segundo, lo que equilibra la dificultad

Kansas City como sede ofrece condiciones más favorables que Toronto en julio

Además, partidos como el partido 95, partido 96, partido 97, partido 98, partido 99, partido 101, partido 103 y partido 104 corresponden a las fases de cuartos de final y semifinales donde podrían llegar los clasificados del Grupo K.

Perfil de las selecciones del Grupo K

Portugal

Datos generales:

Participaciones en Mundiales: 9 (7ª consecutiva)

Mejor resultado: Semifinales (1966 y 2006)

Ranking FIFA aproximado: 6º mundial

Portugal llega como claro favorito del grupo. Su dominio europeo en la última década incluye el título de la Eurocopa 2016 y constantes apariciones en las fases finales de los grandes torneos. En la fase de grupos y eliminatorias de Qatar 2022, anotaron 12 goles combinados.

Estilo de juego: Posesión elaborada, extremos desequilibrantes y capacidad de definición en área.

Colombia

Datos generales:

Participaciones en Mundiales: 7

Mejor resultado: Cuartos de final (Brasil 2014)

Ranking FIFA aproximado: 20º mundial

Colombia regresa a la Copa del Mundo tras ausentarse en Qatar 2022. El objetivo es superar la histórica campaña de Brasil 2014 bajo José Pékerman. La base de jugadores en ligas europeas y la experiencia en CONMEBOL le dan solidez al equipo.

Estilo de juego: Extremos veloces como Luis Díaz, transiciones rápidas y juego aéreo en el área.

Jugadores a seguir: Luis Díaz, James Rodríguez (si continúa en el ciclo), nuevas figuras del fútbol europeo.

Uzbekistán

Datos generales:

Participaciones en Mundiales: 1 (debut absoluto)

Mejor resultado histórico: Cuartos de final Copa Asiática 2023

Ranking FIFA aproximado: 60º mundial

Uzbekistán representa la sorpresa del grupo. Es su primera vez en una copa mundial, consolidando años de trabajo en las categorías juveniles de la AFC. En las eliminatorias asiáticas 2026 mostraron una defensa sólida, concediendo apenas 4 goles en todo el proceso.

Estilo de juego: Disciplina táctica, contraataques precisos y resistencia física.

RD del Congo / Jamaica / Nueva Caledonia (Ganador Repesca)

El cuarto cupo del Grupo K sale de la Repesca Intercontinental Ruta 1, que enfrenta a selecciones de África (RD del Congo), CONCACAF (Jamaica) y Oceanía (Nueva Caledonia). Cada uno llega con historias distintas:

RD del Congo : Potencia africana con tradición futbolística

: Potencia africana con tradición futbolística Jamaica : Experiencia en mundiales (Francia 1998) y en Liga de Naciones CONCACAF

: Experiencia en mundiales (Francia 1998) y en Liga de Naciones CONCACAF Nueva Zelanda y otros equipos de Oceanía también podrían entrar en la ecuación según la conformidad de los resultados previos

El sorteo final determinará qué selección completa el grupo. Similar a la sorpresa de Arabia Saudita sobre Argentina en 2022, cualquier equipo de repesca tiene potencial de dar la campanada.

Entre junio y julio próximo, se disputará la Copa del Mundo. (Getty Images)

Estadios y ciudades del Grupo K: guía rápida para el aficionado

Los partidos del Grupo K se reparten entre cinco grandes ciudades sede del mundial 2026. Aquí una miniguía para quienes planean viajar o simplemente quieren conocer más sobre cada recinto.

NRG Stadium – Houston, Estados Unidos

Característica Detalle Capacidad 72,220 espectadores Eventos previos Super Bowl LI, partidos de Copa Oro Clima en junio Caluroso (promedio 33°C) Conexiones desde Latam Vuelos directos desde CDMX, Bogotá, Lima

Estadio Azteca – Ciudad de México, México

Característica Detalle Capacidad 87,000+ espectadores Eventos previos Finales de 1970 y 1986, múltiples finales de Liga MX Clima en junio Templado (18-22°C) Altitud 2,240 metros sobre el nivel del mar

El Estadio Azteca es el único recinto que ha albergado dos finales de copa mundial, consolidándose como templo del fútbol mundial.

Estadio Akron – Guadalajara, México

Característica Detalle Capacidad 46,232 espectadores Eventos previos Copa Oro, Liga de Campeones CONCACAF Clima en junio Cálido (25-30°C) Característica especial Gradas empinadas que generan atmósfera intensa

Hard Rock Stadium – Miami, Estados Unidos

Característica Detalle Capacidad 65,000+ espectadores Eventos previos Super Bowls, finales de Copa América Clima en junio Húmedo y caluroso (30°C, alta humedad) Conexiones desde Latam Hub principal para vuelos latinoamericanos

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Estados Unidos

Característica Detalle Capacidad 71,000 espectadores Eventos previos Final MLS Cup, Super Bowl LIII Clima en junio Cálido (28-32°C) Característica especial Techo retráctil

En Bolavip te ofrecemos cobertura en vivo, análisis detallados y resultados al instante del Mundial 2026. Seguiremos de cerca a todas las figuras del Grupo K para que no te pierdas ni un solo detalle de la fase más emocionante del fútbol mundial.

El total de partidos del Mundial 2026 superará los 100 encuentros, convirtiendo esta edición en la más grande de la historia. La vez que iniciemos la fase de grupos en junio, cada ronda traerá emociones únicas.

¿Tienes favoritismo por algún equipo del Grupo K? Las prestaciones de cada selección se medirán en las obras que muestren en el campo. Las mejores ediciones del mundial siempre sorprenden, y 2026 promete no ser la excepción.

