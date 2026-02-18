Pablo Guede de malas, uno de sus titulares se lesionó y peligra para el vital duelo ante Sport Boys

Para Alianza Lima se viene una tremenda final en la era de Pablo Guede. El entrenador argentino está en la cuerda floja, al primer fallo que tenga se irá del cargo. Por lo que se le viene un partido vital para su proceso, no obstante se ha conocido que uno de sus titulares se lesionó. Esta es una dura noticia que podría cambiar los planes para el próximo viernes.

En este caso se trata de Fernando Gaibor, quien no pudo terminar la práctica de este miércoles 18 de febrero. Todo indica que es probable que su presencia para el día viernes no se pueda llegar a dar. Esto pone en peligro la posibilidad que puedan tener a un hombre importante en la cancha y aparte, se sigan sumando más lesionados en el cuadro ‘blanquiazul’.

Fernando Gaibor lesionado (Foto: Gabriel Pacheco).

Según lo que informó el periodista Gabriel Pacheco, el ecuatoriano pasaría por unos exámenes médicos para descartar una lesión grave. Pero todo indica que es posible que su presencia el día viernes esté en veremos. Casi siendo complicado que pueda aparecer en el equipo como se esperaba siendo un jugador importante por su trayectoria.

¿Quién reemplazará a Fernando Gaibor?

En este caso lo más probable que el hombre que reemplace a Fernando Gaibor sea Jairo Vélez. Pues es el jugador que el DT siempre termina usando como un comodín para jugar en cualquier puesto del equipo. Ya lo ha demostrado en otras oportunidades, poniéndolo en lugares en donde incluso no ha jugado anteriormente.

Recordemos que el ecuatoriano Vélez ha jugado como un volante de primera línea, también como extremo por la derecha y hasta de lateral por la derecha. Así que para Pablo Guede hoy en día es su comodín, en el lugar que necesite a alguien, ahí lo pondrá al nacionalizado.

Por otro lado, siendo un riesgo podríamos hablar de un juego con un doble 6 nuevamente. Gianfranco Chávez y un Jesús Castillo que está volviendo de nuevo al equipo. Esto podría no ser una buena idea teniendo en cuenta que Castillo viene de una lesión importante, que lo marginó varios juegos y que podría ser muy apresurada su vuelta.

