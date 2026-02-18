Confederación Sudamericana de Voleibol destacó a figura de Alianza Lima ante Banco República: “Su potencia fue clave”

Alianza Lima cumplió con su tarea y no tuvo problemas en su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026. Venció 3-0 en sets a Banco República de Uruguay con parciales de 25-11, 25-14 y 25-12 por el grupo A de torneo. Varias jugadoras han estado en un gran nivel, pero la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) destacó sólo a una de ellas.

El Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026, que se disputa en Lima, Perú, cuenta con Alianza Lima como uno de los grandes favoritos para llegar, al menos, hasta la final. El equipo de Facundo Morando busca repetir la buena actuación que tuvo en la edición 2025 y, así, ganarse una plaza para el Mundial de Clubes.

La primera prueba fue completa con creces para las ‘Íntimas’. Sin problemas, superaron a Banco República con buenas actuaciones individuales desde Meegan Hart y el armado de María Alejandra Marín hasta las rotaciones con Maricarmen Guerrero y Sandra Ostos sumando desde el banco.

Sin embargo, la CSV sorprendió con la elección de la jugadora más destacada del triunfo blanquiazul. Según publicó en su perfil oficial de Instagram, Maëva Orlé fue la figura del encuentro, ya que la destacaron por ser la máxima anotadora del equipo.

“Maeva Orlé: La potencia de la atacante aliancista fue clave, convirtiéndose en la máxima anotadora con 11 puntos“, destacó la CSV en una publicación en su perfil de Instagram (@voleysur). Por el lado de las visitantes, Agustina Barreiro fue la destacada por sus 5 puntos en ataque.

ver también Así quedó la tabla del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras el triunfo de Alianza Lima y Regatas Lima

Facundo Morando destacó el triunfo de Alianza Lima

En declaraciones a varios medios de comunicación, el entrenador de Alianza Lima Vóley, Facundo Morando, destacó el buen trabajo de su equipo para la victoria 3-0 ante Banco República. “Es importante sumar, es importante ir partido a partido. Felicitarlas, lo hicieron todas en un gran nivel, se reflejó en el marcador“, sintetizó.

En sus declaraciones, buscó desligarse de los dichos sobre el favoritismo del conjunto ‘íntimo’ en el torneo. “La verdad que no sé si somos favoritos. Es importante empezar ganando, es importante hacerlo con este marcador porque sabemos que va a ser difícil el cierre de la zona. Nosotros estamos enfocados en ir de a poco, ese es el objetivo“, dijo.

Y opinó sobre su próximo rival: “San Martín es un gran equipo, ya nos ganó en esta temporada. Así que nosotros tenemos que descansar esta noche, preparar el partido y mañana ya venir con todo para intentar hacer un buen encuentro y poder competir contra un buen equipo como es San Martín”.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026?

Alianza Lima tendrá como siguiente rival en el Grupo A del Sudamericano de Clubes a la Universidad San Martín de Porres. El duelo se jugará este jueves 19 de febrero desde las 17:00 horas local en el Polideportivo Lucha Fuentes en Lima.

Todos los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino desde Lima, Perú se podrán ver en su totalidad por el streaming oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley desde su sitio web oficial.

Por su parte, los partidos de Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima se podrán ver por Latina Televisión desde el canal 2 de la señal abierta y en el 702 en alta definición. Así, Perú podrá seguir sus partidos en vivo para todo el público.

Por su parte, Bolavip Perú hará un minuto a minuto punto a punto de los partidos de Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima.

