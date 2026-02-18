Alianza Lima le puso ultimátum a Pablo Guede: en este partido de Liga 1 se iría despedido por malos resultados

La directiva de Alianza Lima ha tomado una postura firme respecto a la continuidad de Pablo Guede tras el fracaso internacional. A pesar de marchar invicto en el torneo local, la eliminación en la Fase 1 de la Copa Libertadores ha dejado una herida abierta en Matute.

Alianza Lima le da ultimátum a Pablo Guede

Según informó el periodista Gerson Cuba, el estratega argentino ha recibido un ultimátum que condiciona su permanencia al rendimiento en las próximas jornadas. La paciencia del Fondo Blanquiazul se ha agotado y el margen de error para el cuerpo técnico es inexistente en este momento.

El calendario de la Liga 1 2026 marca tres paradas fundamentales que definirán el destino de Guede en el banquillo íntimo. Estos encuentros servirán para analizar si el equipo muestra una mejora futbolística o si el ciclo ha cumplido su etapa de forma prematura.

El primer gran examen será este viernes 20 de febrero ante Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva. Un resultado adverso o una derrota estrepitosa ante la “Misilera” provocaría su salida inmediata, sin esperar a los siguientes compromisos pactados.

Pablo Guede cuestionado en Alianza Lima. (Foto: X).

El final inminente de Pablo Guede

Si logra superar el escollo rosado, la evaluación continuará en la complicada visita a UTC de Cajamarca. La altura siempre es un factor determinante y la directiva observará con lupa el planteamiento táctico de Guede en condiciones geográficas difíciles.

El ciclo de evaluación culminaría, en teoría, en el duelo frente a FBC Melgar por la sexta fecha del campeonato peruano. Los dirigentes consideran que este partido contra un rival directo por el título es la prueba de fuego definitiva para medir el nivel del plantel.

Alianza Lima en una crisis grande

No obstante, en las oficinas de La Victoria ya se estarían barajando nombres ante una posible vacante en el cargo de director técnico. La intención de la gerencia deportiva es no perder terreno en el Apertura y asegurar el trofeo nacional a fin de año.

El entorno de Alianza Lima vive horas de incertidumbre mientras el equipo se prepara para enfrentar a Sport Boys bajo máxima presión. Las próximas tres fechas determinarán si Pablo Guede logra revertir la situación o se despide definitivamente de Matute.

Pablo Guede actualmente en Alianza Lima. (Foto: X).

