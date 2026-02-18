Giro total en Alianza Lima. Ante la posible salida de Pablo Guede si el equipo no muestra una mejora este viernes 20 de febrero frente a Sport Boys, la directiva ya comenzó a moverse en busca de un reemplazo.

La presión sobre Guede es máxima luego de la eliminación en la Copa Libertadores y el irregular inicio en la Liga 1. En ese contexto, el partido ante Boys aparece como decisivo no solo para el entrenador, sino también para la estabilidad interna del club en La Victoria.

Uno de los nombres que suena como alternativa interna es Wilmar Valencia, actual técnico de menores del club, quien podría asumir de manera interina si se produce un cambio urgente en el banquillo blanquiazul.

Sin embargo, la verdadera bomba la soltó Reimond Manco, quien reveló que la dirigencia ya habría dado un paso más ambicioso en la búsqueda de un nuevo entrenador: “Diferente sería que sacan a Pablo Guede e inmediatamente presentan a otro entrenador, que me han confirmado que ya hubo un acercamiento con Ricardo Gareca, por ahí hasta ni se tiene que ir Franco Navarro”, afirmó Manco, encendiendo el debate.

Ricardo Gareca en uno de sus últimos partidos dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Ricardo Gareca entró en la órbita de Alianza Lima

El nombre de Ricardo Gareca genera impacto inmediato por su pasado exitoso en el fútbol peruano y su reconocimiento internacional. Aunque no hay confirmación oficial, la sola mención de un acercamiento marca un posible cambio radical en la planificación deportiva de Alianza Lima.

Si es que Ricardo Gareca llega al banco de Alianza Lima, será su segundo equipo en la Liga 1, puesto que no hay que olvidar que el ‘Tigre’ ganó el Torneo Apertura con Universitario en la temporada 2008.

Gareca es el candidato N°1 para llegar a Alianza: (Foto: Producción Bolavip)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

Alianza Lima juega ante Sport Boys este viernes 20 de febrero desde las 8:00 PM en partido válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. También puedes seguir el cotejo gratis y online por el celular e internet en Bolavip Perú.

Datos claves

Pablo Guede podría ser cesado si Alianza Lima no mejora frente a Sport Boys.

La directiva contactó a Ricardo Gareca como posible reemplazo tras revelación de Reimond Manco.

