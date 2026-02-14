Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Universitario 3-0 Circolo

La Liga Peruana de Vóley entró en la jornada número 7 de la segunda etapa y la tabla de posiciones se viene moviendo fuerte. Este día sábado se terminaron de jugar un total de 3 encuentros con mucho ímpetu y emoción en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador.

El primer juego fue entre Regatas Lima y Deportivo Soan. Este juego se vio peleado por momentos, pero el conjunto de Regatas terminó venciendo por 3-1. Ganaron el primer set por 25 a 17, luego perdieron 22 a 25, mientras que los otros dos se vio un 25 a 14 y 26 a 24.

Por el lado de San Martín, venció sin muchos inconvenientes a Atenea. Lo curioso es la gran superioridad que tuvieron las ‘santas’ con un 25 a 13, cayeron 21 a 25, luego 25 a 11 y 25 a 11 para llevarse un partido bastante fácil.

Mientras tanto, el cuadro de Universitario de Deportes venció al cuadro de Circolo Sportivo Italiano. En este caso si fue un 3-0 sin muchas complicaciones, 25 a 15 el primero, 25 a 19 el segundo y el tercero terminaron con 25 a 18.

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Con estos tres partidos, así terminó quedando la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

# Equipos Puntos 1 USMP 46 2 Universitario 44 3 Alianza Lima 43 4 Atlético Atenea 28 5 Regatas 28 6 Géminis 24 7 Circolo Sportivo Italiano 22 8 Deportivo Soan 18 9 Rebaza Acosta 13 10 Olva Latino 13

Resultados de la Liga Peruana de Vóley

Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley.

Sábado 14 de febrero:

Regatas Lima 3-1 Deportivo Soan

San Martín 3-1 Atenea

Universitario 3-0 Atenea

Domingo 15 de febrero:

Rebaza Acosta vs. Olva

Alianza Lima vs. Géminis

