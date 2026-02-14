Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Universitario 3-0 Circolo

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley después del encuentro entre Universitario vs. Circolo.

Por Bruno Castro

Universitario Vóley.
© Universitario VóleyUniversitario Vóley.

La Liga Peruana de Vóley entró en la jornada número 7 de la segunda etapa y la tabla de posiciones se viene moviendo fuerte. Este día sábado se terminaron de jugar un total de 3 encuentros con mucho ímpetu y emoción en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador.

El primer juego fue entre Regatas Lima y Deportivo Soan. Este juego se vio peleado por momentos, pero el conjunto de Regatas terminó venciendo por 3-1. Ganaron el primer set por 25 a 17, luego perdieron 22 a 25, mientras que los otros dos se vio un 25 a 14 y 26 a 24.

Por el lado de San Martín, venció sin muchos inconvenientes a Atenea. Lo curioso es la gran superioridad que tuvieron las ‘santas’ con un 25 a 13, cayeron 21 a 25, luego 25 a 11 y 25 a 11 para llevarse un partido bastante fácil.

Mientras tanto, el cuadro de Universitario de Deportes venció al cuadro de Circolo Sportivo Italiano. En este caso si fue un 3-0 sin muchas complicaciones, 25 a 15 el primero, 25 a 19 el segundo y el tercero terminaron con 25 a 18.

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Con estos tres partidos, así terminó quedando la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

#EquiposPuntos
1USMP46
2Universitario44
3Alianza Lima43
4Atlético Atenea28
5Regatas 28
6Géminis24
7Circolo Sportivo Italiano22
8Deportivo Soan18
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino13

Resultados de la Liga Peruana de Vóley

Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley.

Sábado 14 de febrero:

  • Regatas Lima 3-1 Deportivo Soan
  • San Martín 3-1 Atenea
  • Universitario 3-0 Atenea

Domingo 15 de febrero:

  • Rebaza Acosta vs. Olva
  • Alianza Lima vs. Géminis
Datos Claves

  • Regatas Lima venció 3-1 a Deportivo Soan en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador.
  • La San Martín lidera la tabla con 46 puntos tras derrotar 3-1 al equipo de Atenea.
  • Universitario de Deportes alcanzó los 44 puntos luego de vencer 3-0 a Circolo Sportivo Italiano.
