Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Universitario 3-0 Circolo

La Liga Peruana de Vóley entró en la jornada número 7 de la segunda etapa y la tabla de posiciones se viene moviendo fuerte. Este día sábado se terminaron de jugar un total de 3 encuentros con mucho ímpetu y emoción en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador.
El primer juego fue entre Regatas Lima y Deportivo Soan. Este juego se vio peleado por momentos, pero el conjunto de Regatas terminó venciendo por 3-1. Ganaron el primer set por 25 a 17, luego perdieron 22 a 25, mientras que los otros dos se vio un 25 a 14 y 26 a 24.
Por el lado de San Martín, venció sin muchos inconvenientes a Atenea. Lo curioso es la gran superioridad que tuvieron las ‘santas’ con un 25 a 13, cayeron 21 a 25, luego 25 a 11 y 25 a 11 para llevarse un partido bastante fácil.
Mientras tanto, el cuadro de Universitario de Deportes venció al cuadro de Circolo Sportivo Italiano. En este caso si fue un 3-0 sin muchas complicaciones, 25 a 15 el primero, 25 a 19 el segundo y el tercero terminaron con 25 a 18.
Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Con estos tres partidos, así terminó quedando la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.
|#
|Equipos
|Puntos
|1
|USMP
|46
|2
|Universitario
|44
|3
|Alianza Lima
|43
|4
|Atlético Atenea
|28
|5
|Regatas
|28
|6
|Géminis
|24
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|22
|8
|Deportivo Soan
|18
|9
|Rebaza Acosta
|13
|10
|Olva Latino
|13
Resultados de la Liga Peruana de Vóley
Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley.
Sábado 14 de febrero:
- Regatas Lima 3-1 Deportivo Soan
- San Martín 3-1 Atenea
- Universitario 3-0 Atenea
Domingo 15 de febrero:
- Rebaza Acosta vs. Olva
- Alianza Lima vs. Géminis
Datos Claves
- Regatas Lima venció 3-1 a Deportivo Soan en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador.
- La San Martín lidera la tabla con 46 puntos tras derrotar 3-1 al equipo de Atenea.
- Universitario de Deportes alcanzó los 44 puntos luego de vencer 3-0 a Circolo Sportivo Italiano.