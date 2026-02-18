Así quedó la tabla del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras el Alianza Lima 3-0 Banco República

Inició con fuerza el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 en el Polideportivo de Villa El Salvador. En este caso se han presentado varios duelos en los diferentes grupos de este certamen internacional. Y así es como se viene moviendo la tabla de posiciones hasta el momento.

Todo comenzó con el duelo en el grupo B entre el cuadro de Osasco Soa Cristovao Saude contra Club Olympic Cochabamba. Encuentro que terminó en un contundente 3-0 para las brasileñas. Hablamos que no se terminaron de despeinar en ningún momento con sets: 25 a 7, 25 a 12 y 25 a 12.

Por su lado, Alianza Lima hizo lo propio ante el cuadro de Club Banco República de Uruguay. El conjunto peruano las terminó derrotando sin ningún problema por 3-0. EN este caso, fueron con sets: 25 a 11, 25 a 14 y 25 a 12.

Así se mueve la tabla de posiciones en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tras los encuentros de este miércoles 18 de febrero, así quedaron los diferentes grupos.

Grupo A

# Equipo Puntos 1 Alianza Lima 3 2 USMP – 3 Club Banco República 0

Grupo B

# Equipo Puntos 1 Osasco Sao Cristovao 3 2 Boston College – 3 Club Cochamba 0

Grupo C

# Equipo Puntos 1 Sesi Volei 2 Regatas Lima 3 Club UVIV

Próximos partidos

Por otro lado, el día jueves 19 de febrero se tendrá una nueva seguidilla de partidos con 3 choques en total.

Jueves 19 de febrero:

Sesi Volei vs Club UVIV | 14:45 pm

Alianza Lima vs. USMP | 17:00 pm

Osasco Sao Cristovao vs. Boston College | 19:30 pm

Datos Claves