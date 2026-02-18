Es tendencia:
Sudamericano de Clubes de Vóley

Así quedó la tabla del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras el Alianza Lima 3-0 Banco República

Por la primera fecha del Sudamericano de Vóley 2026, así se mueve la tabla de posiciones en los diferentes grupos.

Por Bruno Castro

Alianza Lima Sudamericano de Vóley.
© Alianza LimaAlianza Lima Sudamericano de Vóley.

Inició con fuerza el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 en el Polideportivo de Villa El Salvador. En este caso se han presentado varios duelos en los diferentes grupos de este certamen internacional. Y así es como se viene moviendo la tabla de posiciones hasta el momento.

Todo comenzó con el duelo en el grupo B entre el cuadro de Osasco Soa Cristovao Saude contra Club Olympic Cochabamba. Encuentro que terminó en un contundente 3-0 para las brasileñas. Hablamos que no se terminaron de despeinar en ningún momento con sets: 25 a 7, 25 a 12 y 25 a 12.

Por su lado, Alianza Lima hizo lo propio ante el cuadro de Club Banco República de Uruguay. El conjunto peruano las terminó derrotando sin ningún problema por 3-0. EN este caso, fueron con sets: 25 a 11, 25 a 14 y 25 a 12.

Así se mueve la tabla de posiciones en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tras los encuentros de este miércoles 18 de febrero, así quedaron los diferentes grupos.

Grupo A

#EquipoPuntos
1Alianza Lima3
2USMP
3Club Banco República0
Alianza Lima 2-0 Banco República EN VIVO Y GRATIS por el Sudamericano de Clubes 2026 Vía Latina: punto a punto

Grupo B

#EquipoPuntos
1Osasco Sao Cristovao3
2Boston College
3Club Cochamba0

Grupo C

#EquipoPuntos
1Sesi Volei
2Regatas Lima
3Club UVIV

Próximos partidos

Por otro lado, el día jueves 19 de febrero se tendrá una nueva seguidilla de partidos con 3 choques en total.

Jueves 19 de febrero:

  • Sesi Volei vs Club UVIV | 14:45 pm
  • Alianza Lima vs. USMP | 17:00 pm
  • Osasco Sao Cristovao vs. Boston College | 19:30 pm

Datos Claves

  • Alianza Lima venció 3-0 al Club Banco República sumando 3 puntos en el Grupo A.
  • Osasco Sao Cristovao derrotó 3-0 al Club Olympic Cochabamba en el inicio del Grupo B.
  • El jueves 19 de febrero Alianza Lima enfrentará a USMP a las 17:00 pm.
