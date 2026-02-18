El técnico español Javier Rabanal se refirió a la situación del delantero Sekou Gassama de cara al duelo entre Universitario y Sporting Cristal, que se jugará este sábado 21 de febrero a las 4:00 PM en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

En primera instancia, el entrenador Javier Rabanal dejó en duda la titularidad del atacante y explicó que la competencia interna se ha intensificado con el regreso de jugadores importantes en ofensiva. “Vamos a ver si Sekou Gassama tiene minutos ante Sporting Cristal porque ahora con el regreso de Edison Flores y también del ‘Tunche’ Rivera, la competencia ahí va a ser muy dura. Él tiene que ganarse su lugar”, señaló.

Rabanal fue claro en que el delantero todavía no está en plenitud física, por lo que sería complicado verlo desde el arranque en un partido de alta exigencia como el que se disputará en el Rímac. La prioridad del comando técnico es no apresurar su proceso de adaptación.

“Veremos cómo vaya en la semana, veremos si entra en la convocatoria y después cómo vaya el partido. Si entra al cambio, que sería lo máximo que puede hacer por la capacidad física que tiene ahora, debe pelear y aportar al equipo”, explicó el estratega crema.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Gassama jugará en el Universitario vs. Cristal?

El técnico español Javier Rabanal también reconoció que Sekou Gassama presenta actualmente un déficit físico producto de su inactividad previa, por lo que su utilización dependerá estrictamente del desarrollo del encuentro y de cómo responda en los entrenamientos previos.

ver también Javier Rabanal planea utilizar una nueva formación previo a jugar contra Sporting Cristal por Liga 1

“No sé cómo lo utilizaremos esta semana, pero sí está dentro de lo previsto que hoy esté con un déficit físico”, concluyó Rabanal, dejando claro que el delantero es una apuesta a mediano plazo y que su consolidación en el equipo dependerá de su evolución física y rendimiento competitivo.

Publicidad

Publicidad

Sekou Gassama entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿En qué canal ver el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario?

Universitario será visita ante Sporting Cristal este sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo. Hay que recordar que el partido será válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú y se podrá ver en vivo y en directo por la señal online de L1 MAX.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Universitario?

Universitario juega ante Sporting Cristal este sábado 21 de febrero desde las 4:00 PM en el estadio Alberto Gallardo. Además, el partido se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX y gratis por celular en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Javier Rabanal duda de la titularidad de Sekou Gassama ante Sporting Cristal por déficit físico.

El partido se jugará este sábado 21 de febrero a las 4:00 PM en el Gallardo.

Edison Flores y el ‘Tunche’ Rivera regresan al equipo intensificando la competencia en la ofensiva.

Publicidad