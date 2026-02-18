Universitario afrontará un partido clave ante Sporting Cristal este sábado 21 de febrero desde las 4:00 PM en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, en un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato en estas primeras jornadas.

En la previa del compromiso, el conjunto crema recibió una noticia muy positiva: el defensor Anderson Santamaría y los delanteros José Rivera y Edison Flores ya están recuperados y podrán ser considerados para el encuentro.

La vuelta de Santamaría representa un alivio en la zona defensiva, ya que es un jugador de experiencia y liderazgo, clave para enfrentar a un rival que suele atacar con mucha intensidad por las bandas y que cuenta con delanteros de peso.

En ofensiva, el regreso del ‘Tunche’ Rivera y de Edison Flores amplía considerablemente las variantes del equipo, tanto para iniciar el partido como para cambiar el ritmo en el segundo tiempo. Ambos aportan movilidad, presión alta y capacidad de gol.

José ‘Tunche’ Rivera se recuperó y está habilitado para el Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

Los refuerzos que suma Universitario ante Sporting Cristal

La ‘U’ recupera a Anderson Santamaría, José Rivera y Edison Flores para el partido ante Sporting Cristal. Esta situación le da al técnico español Javier Rabanal mayor maniobrabilidad para armar el once titular, especialmente en un partido donde la estrategia y la profundidad del plantel pueden ser determinantes.

Con plantel casi completo y un rival directo al frente, Universitario llega fortalecido anímicamente a un duelo que no solo ofrece tres puntos, sino también la posibilidad de enviar un mensaje claro en la lucha por el Torneo Apertura.

¿En qué canal ver el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario?

Universitario será visita ante Sporting Cristal este sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo. Hay que recordar que el partido será válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú y se podrá ver en vivo y en directo por la señal online de L1 MAX.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Universitario?

Universitario juega ante Sporting Cristal este sábado 21 de febrero desde las 4:00 PM en el estadio Alberto Gallardo. Además, el partido se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX y gratis por celular en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Datos claves

Universitario enfrenta a Sporting Cristal este sábado 21 de febrero a las 4:00 PM.

El defensa Anderson Santamaría y los delanteros Rivera y Flores están recuperados para jugar.

El director técnico Javier Rabanal cuenta con plantel completo para la fecha 4 del torneo.

