Explotó la interna en Alianza Lima. Tras la eliminación en la Copa Libertadores y la irregularidad mostrada en la Liga 1, el ciclo del técnico Pablo Guede estaría cerca de llegar a su fin, en medio de un clima de máxima tensión en La Victoria.

Según informó el periodista Gabriel Pacheco, no solo el entrenador argentino está en la cuerda floja, sino también parte importante de la dirigencia deportiva. Los nombres señalados son Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo, quienes podrían dejar sus cargos si no hay una reacción inmediata del equipo.

“Los puestos de Franco Navarro Monteiro, Franco Navarro Mandayo y Pablo Guede están en la cuerda floja. Va a depender mucho de lo que pase el día viernes, si es que antes no hay noticias. Si no le va bien a Alianza contra Boys, es muy probable que los tres dejen el club”, señaló Pacheco, dejando claro que el partido ante Sport Boys puede ser determinante.

La crisis no solo pasa por los resultados deportivos, sino también por cuestionamientos internos a la gestión y a las decisiones tomadas en la conformación del plantel, lo que ha generado una fuerte presión desde distintos sectores vinculados al club.

¿Quién reemplazará a Franco Navarro en Alianza Lima?

En paralelo, el mismo periodista reveló que en la interna ya se empieza a evaluar un posible reordenamiento en el área deportiva si se concreta la salida de los Franco Navarro, lo que marcaría un cambio estructural en la toma de decisiones.

“En caso se produzca la salida de los Navarro de la gerencia deportiva de Alianza Lima, una de las alternativas que toma mayor peso internamente es darle mayor protagonismo y poder de decisión a Federico Flores, actual secretario general del club, en el manejo del área”, informó Pacheco, anticipando un posible giro en la conducción institucional blanquiazul.

Federico Flores, actual secretario general de Alianza Lima, ocuparía el puesto de Franco Navarro. (Foto: X)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

Alianza Lima juega ante Sport Boys este viernes 20 de febrero desde las 8:00 PM en partido válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. También puedes seguir el cotejo gratis y online por el celular e internet en Bolavip Perú.

