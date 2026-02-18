El ambiente del fútbol peruano quedó consternado tras confirmarse una severa sanción contra Pablo Lavandeira, figura de FC Cajamarca, equipo que recientemente logró el ascenso a la Primera División para disputar la temporada 2026 de la Liga 1.

El hecho ocurrió durante el encuentro entre FC Cajamarca y Juan Pablo II, válido por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. En medio del partido, Lavandeira reclamó airadamente al cuarto árbitro por una acción puntual, cuestionando la forma en que se estaba manejando el compromiso.

Producto de esas expresiones, el volante fue castigado con cuatro fechas de suspensión, una sanción que golpea fuertemente al plantel cajamarquino en el arranque del campeonato, ya que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes en el mediocampo.

La ausencia de Lavandeira representa un problema mayúsculo para un equipo que tiene como capitán y máximo referente a Hernán Barcos, quien lidera el proyecto deportivo en esta nueva etapa en la máxima categoría y que se ha visto gravemente perjudicado por el castigo a su compañero.

Pablo Lavandeira entrenando con FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

¿Por qué fue sancionado Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira fue sancionado con cuatro fechas por quejarse del arbitraje en el partido entre FC Cajamarca y Juan Pablo II. La sanción también reabre el debate sobre la severidad de las decisiones disciplinarias en el fútbol peruano, especialmente cuando se trata de cuestionamientos hacia el arbitraje o críticas a la organización del campeonato.

En un torneo tan competitivo y exigente, perder a un jugador clave en las primeras jornadas puede marcar el rumbo del equipo, sobre todo para un club recién ascendido que necesita sumar puntos desde el inicio para alejarse de la zona de descenso. Sin duda una ausencia que FC Cajamarca sentirá y que Pablo Lavandeira será perjudicado.

Pablo Lavandeira fue sancionado con cuatro fechas solo por decir: “Vergüenza dan. No puede estar pasando esto”, en el duelo ante Juan Pablo II. (Foto: X)

¿Cuántos años tiene Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira tiene 35 años, es uruguayo y juega de volante en el FC Cajamarca tras salir de Alianza Lima.

¿Hasta cuándo Pablo Lavandeira tiene contrato con FC Cajamarca?

Pablo Lavandeira tiene contrato con FC Cajamarca hasta diciembre del 2027, tras llegar en enero del 2026.

Datos claves

Pablo Lavandeira recibió una sanción de cuatro fechas de suspensión por reclamos arbitrales.

El incidente ocurrió entre FC Cajamarca y Juan Pablo II en la Liga 1 2026.

El equipo FC Cajamarca es un club recién ascendido que cuenta con Hernán Barcos.

