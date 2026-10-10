Alineaciones de Liverpool y Man City por la Premier League: formaciones probables

Se viene Liverpool vs. Man City este domingo 11 de octubre en el Estadio Anfield desde las 10:30 hora de Perú por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Liverpool y Man City
Liverpool:
- Cody Gakpo (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Federico Chiesa (lesión de espalda)
- Amara Nallo (ausencia)
- Hugo Ekitike (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
- Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
Man City:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Cómo llegan Liverpool y Man City
Liverpool viene de ganarle 1-0 a Bournemouth y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Man City viene de ganarle 5-3 a Sunderland y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Liverpool y Man City
Liverpool (4-2-3-1): Alisson Alisson, Miloš Kerkez, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Ronald Araujo, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Víctor Muñoz, Lewis Koumas. DT: Andoni Iraola.
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Joško Gvardiol, Marc Guehi, Rúben Dias, Matheus Nunes, Rayan Cherki, Elliot Anderson, Enzo Fernandez, Erling Haaland, Iliman Ndiaye, Antoine Semenyo. DT: Enzo Maresca.
Suplentes de Liverpool: Alexander Isak, Joe Gomez, Wataru Endo, Konstantinos Tsimikas, Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Treymaurice Nyoni, Rio Ngumoha.
Suplentes de Man City: Mateo Kovačić, Jeremy Doku, Rayan Aït-Nouri, Gerónimo Rulli, Ayyoub Bouaddi, Nico O'Reilly, Allan Elias, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis.
La previa de Liverpool y Man City: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 10:30 (hora de Perú)
- Estadio: Estadio Anfield
- Historial: 184 cruces — Liverpool ganó 85, Man City ganó 52 y empataron 50
- Último antecedente: 04/04/2026: Man City 4-0 Liverpool
- Próximo partido de Liverpool: vs. Brentford, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Man City: vs. Ipswich Town, sábado 17 de octubre