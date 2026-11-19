Horacio Melgarejo no seguirá siendo entrenador de Cienciano y aprovechó las redes sociales para despedirse con un sentido mensaje hacia los hinchas y todo el pueblo cusqueño.

Cuando se pensaba que podía quedarse al mando de Cienciano por mucho más tiempo gracias a los buenos rendimientos del equipo en esta temporada 2026, tanto a nivel local como internacional, las actitudes y comportamientos de Horacio Melgarejo no se lo permitieron y hoy se despide del fútbol peruano. El entrenador argentino usó las redes sociales para decirle adiós a todos.

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Fuente: Cienciano.

Si bien dejó la puerta abierta de que en algún momento regresaría a nuestro país, a pesar de que se va del Perú con una sanción de 14 fechas que tendría que cumplir sí o sí en su posible vuelta, Horacio Melgarejo se tomó un tiempo para hablar del club, de los hinchas y hasta de los jugadores con los que compartió. Asimismo, aprovechó la oportunidad para pedir disculpas por sus indisciplinas.

“Gracias Cienciano. Me voy siendo mejor DT y mejor persona que cuando llegué. Fue un año histórico, con un grupo que lo dio todo en Sudamérica y torneos locales. Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco. Allá donde vaya habrá un hincha de Cienciano, y a partir de hoy uno más, muchas gracias Cusco”; publicó Horacio Melgarejo en su cuenta oficial de Instagram.

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El mensaje de disculpas no se hizo esperar y el estratega argentino reconoció lo sucedido, aunque a la vez expresó cierta disconformidad por la rigurosidad de los castigos impuestos durante esta temporada 2026. “Perdón por los actos de indisciplina que cometí en algún momento, sobre todo a los jugadores. Sentí injusticia en las sanciones hacia mi persona“.

Los actos de indisciplina más polémicos de Horacio Melgarejo en este año 2026

Si bien siempre mantuvo una actitud poco amigable ante la prensa deportiva local y fue noticia por sus formas tan peculiares de encarar las conferencias, a tal punto de que se volvía tendencia en el ámbito internacional, fueron dos situaciones que terminaron por complicar la renovación de Horacio Melgarejo con un Cienciano que desde lo futbolístico dio la talla y compitió muy bien.

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Primero, calificó con un palabra de grueso calibre a la Copa Caliente de la Liga luego de que Cienciano fuera eliminado ante ADT. Dicha declaración le salió muy cara y fue suspendido un año fuera de las canchas, castigo que finalmente tuvo intervención del TAS y fue congelado. Luego, al ser expulsado del duelo ante Alianza Lima en Matute no tuvo mejor idea que hacer el gesto de la ‘U‘ al retirarse de la cancha y con lo cual se adjudicó una sanción de 14 fechas.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo se despidió como entrenador de Cienciano tras la temporada 2026.

se despidió como entrenador de tras la temporada 2026. 14 fechas de sanción recibió el técnico por gestos ante Alianza Lima .

recibió el técnico por gestos ante . Un año de suspensión por insultar la Copa Caliente fue congelado por el TAS.