Santiago González y Rafael Lutiger revelaron el sentir de la interna de Sporting Cristal sobre la posibilidad del título. Además, se refirieron a lo que pueda suceder el fin de semana en el Estadio IDP Huancayo,

De cara a la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal no depende de sí mismo para conseguir el objetivo ya que deberá mirar de reojo lo que vaya a suceder en el Estadio IPD Huancayo. Enfrentando a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 22 de noviembre, desde la interna rimense anhelan una especie de ayuda de los merengues.

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Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo y hay un par de resultados que le caerían muy bien a Sporting Cristal: el empate y la victoria crema. En base a ello es que jugadores como Santiago González y Rafael Lutiger esperan una mano del rival para conseguir el título del Torneo Clausura 2026 y así clasificar a las semifinales para luego pensar en ser campeones nacionales.

Fuente: Sporting Cristal.

Las revelaciones de Santiago González y Rafael Lutiger sobre el objetivo de Sporting Cristal

“El plantel está con ganas de jugar el domingo y sacar un buen resultado, que en el otro partido jueguen a favor nuestro y así poder coronar este Torneo Clausura. Hay mucha ansiedad, pero estamos trabajando para poder lograr el objetivo”; declaró Santiago González en el programa ‘L1 Radio‘ respecto a la firmeza que existe en la interna de Sporting Cristal.

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En cuanto a lo que les transmite Roberto Mosquera como entrenador y la importancia de afrontar la última fecha del campeonato, el atacante de Sporting Cristal reveló: “Creo que la confianza de cada jugador ha mejorado mucho. Dentro del campo ves que todos los jugadores están en un gran nivel. El ‘profe’ nos da libertad para poder jugar y eso es muy bueno“.

🗣️ Declaraciones de Santiago González



"Esperamos que en el otro partido jueguen a favor nuestro, todos los jugadores están con confianza, el profe Mosquera nos da libertad para jugar arriba"



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Rafael Lutiger también detalló cuál es su sentir sobre la definición en una charla con Franco Lostaunau. “Ahora todo se va a definir en la última fecha, pero sabemos que tenemos que actuar en lo que nosotros podemos controlar que es el domingo contra Cienciano, sacar los tres puntos y luego lo que pase en otros campos ya no depende de nosotros, pero obviamente vamos a estar atentos. No se puede jugar ante Cienciano sin estar pendiente del otro partido“.

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Sporting Cristal llegan sin ausencias ni lesiones ante Cienciano

Teniendo el objetivo de conseguir la victoria ante Cienciano y la vez esperar que Universitario de Deportes les pueda dar una mano en el Estadio IPD Huancayo, la gran noticia para Sporting Cristal es que no tiene jugadores lesionados ni tampoco suspendidos para el duelo en el Estadio Alberto Gallardo. Es decir, los celestes llegan en óptimas condiciones con el anhelo intacto de lograr el objetivo del título y así pensar en que la estrella número 21 del club aún es muy posible.

DATOS CLAVES

Santiago González y Rafael Lutiger esperan un empate o victoria de Universitario en Huancayo.

esperan un empate o victoria de Universitario en Huancayo. Domingo 22 de noviembre juegan Sporting Cristal y Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo.

juegan Sporting Cristal y Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. Sin lesionados ni suspendidos llega Sporting Cristal para disputar la última fecha del torneo.