El buen trabajo en 2026 le permitió a Carlos Desio continuar en Sport Boys. Será el DT del Centenario y buscará romper con la sequía de 43 años sin títulos nacionales.

Sport Boys anunció de manera oficial la continuidad de Carlos Desio como director técnico del primer equipo. Renovó contrato por una temporada más, es decir que se confirma como el entrenador del Centenario del club. Su buen trabajo desde su llegada le permitió asegurar su permanencia en el cargo.

Publicidad

“¡Seguimos juntos! Carlos Desio y todo su comando técnico continuarán al frente de nuestro primer equipo. Renovamos nuestro compromiso con el trabajo, la convicción y el empeño para nuestro Centenario. ¡Vamos Boys toda la vida!”, anunció el conjunto del Callao en sus redes sociales.

¡Seguimos juntos! 👊



Carlos Desio y todo su comando técnico continuarán al frente de nuestro primer equipo.



Renovamos nuestro compromiso con el trabajo, la convicción y el empeño para nuestro Centenario.



¡Vamos Boys toda la vida! 🩷#DesioCentenario #VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/QQS2DbU3TI — Club Sport Boys Association (@sportboys) November 20, 2026

De esta manera, el entrenador argentino de 53 años continuará y será el encargado de comandar al equipo en la temporada de los 100 años. Además, buscará que su equipo sea protagonista y sueñe con el título nacional, algo que no logra ‘La Misilera’ desde 1984. Por lo cual, deberá evaluar la conformación del plantel para dicha campaña. Algunas decisiones sobre esto ya han trascendido en las últimas horas.

Publicidad

El buen 2026 de Carlos Desio con Sport Boys

La decisión de la directiva del Boys de continuar con el ciclo de Carlos Desio como entrenador se debe los buenos resultados que ha tenido desde su arribo al club en marzo de 2026. Le cambió la cara al plantel y volvió competitivo al conjunto ‘rosado’.

Las estadísticas de Desio al frente de Sport Boys: lo dirigió en 33 partidos con 14 victorias, 10 empates y 9 derrotas para un total del 52,52 por ciento de los puntos obtenidos.

Entre los logros del director técnico hay que destacar que sacó al conjunto ‘chalaco’ de la parte baja y de la posibilidad de tener que pelear por no descender. Sin embargo, debido a cierta irregularidad, no le alcanzó para pelear por algún puesto de clasificación a copas internacionales.

Publicidad

En tanto, llevó a sus dirigidos hasta las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Sin embargo, no pudo hacer nada ante Alianza Atlético, equipo con el que perdió tanto en la ida como en la vuelta de esa instancia.

DATOS CLAVE