Liverpool vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 6 de la Premier League

Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool es local ante Man City este domingo 11 de octubre en el Estadio Anfield por la sexta jornada de la Premier League.

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La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

Perú: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Liverpool viene de ganar 1-0 como visitante ante Bournemouth. El equipo ocupa el puesto 7 con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Fulham.

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Man City ganó 5-3 como local ante Sunderland en la fecha anterior. Man City lidera la tabla con 15 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Manchester United.

El historial entre Liverpool y Man City

Liverpool y Man City se enfrentaron 184 veces en los últimos años: 85 triunfos de Liverpool, 52 de Man City y 50 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/04/2026 Man City vs. Liverpool 4-0 FA Cup 08/02/2026 Liverpool vs. Man City 1-2 Premier League 09/11/2025 Man City vs. Liverpool 3-0 Premier League 23/02/2025 Man City vs. Liverpool 0-2 Premier League 01/12/2024 Liverpool vs. Man City 2-0 Premier League 10/03/2024 Liverpool vs. Man City 1-1 Premier League 25/11/2023 Man City vs. Liverpool 1-1 Premier League 01/04/2023 Man City vs. Liverpool 4-1 Premier League 22/12/2022 Man City vs. Liverpool 3-2 League Cup 16/10/2022 Liverpool vs. Man City 1-0 Premier League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Liverpool suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Man City suma 15 puntos tras vencer a Sunderland, Manchester United y Coventry.