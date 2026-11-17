Alianza Lima no tiene una buena noticia, de cara al cierre de la etapa regular de Liga 1. Uno de sus jugadores titulares, confirmó su lesión.

La recta final de la temporada no trae las mejores noticias para el comando técnico de Alianza Lima. En la antesala de lo que será la última jornada de la etapa regular de la Liga 1 2026, se confirmó la lesión de una de las piezas fundamentales en la columna vertebral del equipo.

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Baja confirmada dentro de Alianza Lima

El encargado de dar a conocer el reporte médico fue el periodista deportivo Gerson Cuba a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). Según la información difundida, el zaguero central Nicolás Díaz sufrió un desgarro que lo marginará automáticamente del próximo compromiso oficial del conjunto íntimo.

Nicolás Díaz no estará disponible en Alianza Lima. (Foto: X).

Esta baja representa un dolor de cabeza para el entrenador Pablo Guede, quien había consolidado al defensor como uno de sus hombres de máxima confianza en el once titular. A pesar de la gravedad de la lesión muscular, desde el club informaron que el futbolista ya inició su proceso de rehabilitación con el único objetivo de llegar al cien por ciento a los partidos definitorios del campeonato.

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El cierre del Clausura y la mira en la definición

Antes de disputar la gran final, Alianza Lima debe cumplir con el calendario de la fecha 17 del Torneo Clausura. El equipo victoriano recibirá a FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre a las 3:30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Al haber ganado el Torneo Apertura y liderar de forma inalcanzable la tabla acumulada con 69 puntos, los blanquiazules no se juegan nada en este certamen corto. Por ello, el duelo en Matute servirá para darle descanso a los habituales titulares y evitar nuevas bajas físicas antes de la instancia decisiva.

¿Cuándo jugará Alianza Lima las finales de la Liga 1?

Al tener asegurado su pase directo a la Final Nacional y la ventaja de cerrar la serie en condición de local, Alianza Lima espera conocer a su rival y las fechas exactas de la definición. El calendario oficial dependerá exclusivamente de lo que ocurra este domingo 22 de noviembre con el ganador del Clausura y su ubicación en el acumulado:

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Escenario con semifinal previa: Si el ganador del Torneo Clausura (Sport Huancayo o Sporting Cristal) no logra ubicarse entre los dos primeros puestos de la tabla acumulada, deberá disputar una semifinal ante el segundo del año. En ese caso, Alianza Lima jugará la final de ida de visita el martes 8 de diciembre y cerrará en Matute el domingo 13 de diciembre a las 3:30 p. m.

Escenario de final directa: Si Universitario de Deportes se corona en el Clausura (al ser segundo en el acumulado) o si el campeón del torneo logra meterse en el top 2 anual, no habrá semifinales. Bajo esta modalidad, la final de ida se disputará el domingo 29 de noviembre y la vuelta en La Victoria será el domingo 6 de diciembre.

Con este panorama, el cuerpo médico de Alianza Lima trabaja contra el reloj para recuperar a Nicolás Díaz, sabiendo que el margen de tiempo varía entre dos y tres semanas dependiendo de cómo se resuelva la última fecha del campeonato peruano.

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