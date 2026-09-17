Mano Menezes mete mano: la lista de la Selección Peruana para amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

La Selección Peruana se alista para afrontar una exigente gira internacional de cuatro amistosos FIFA frente a las selecciones anfitrionas del Mundial y el combinado de Colombia. De acuerdo a las informaciones y al seguimiento del comando técnico, el entrenador Mano Menezes prepara una nómina ampliada que serviría para ensayar variantes dentro del proceso de recambio generacional.
La proyección del cuerpo técnico apunta a dar prioridad a los futbolistas con continuidad semanal, dejando al margen a quienes no cuentan con alta médica o ritmo competitivo.
Selección Peruana jugará contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. (Foto: X).
La lista de convocados de la Selección Peruana
Arqueros
- Diego Romero (Universitario)
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
Defensas
- César Inga (Universitario)
- Erick Noriega (Grêmio – Brasil)
- Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05 – Alemania)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (Copenhague – Dinamarca)
- Matías Zegarra (FBC Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Burnley – Inglaterra)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
Metió gol y asistencia en Europa: Mano Menezes lo estaría convocando a la Selección Peruana
Centrocampistas
- André Carrillo (Corinthians – Brasil)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU – Ecuador)
- Oslimg Mora (Sport Boys)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Wilder Cartagena (Orlando City – Estados Unidos)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Delanteros
- Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva – Israel)
- Álex Valera (Universitario)
- Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)
- Gianluca Lapadula (Universitario)
- Jhonny Vidales (FBC Melgar)
- Piero Magallanes (Sport Huancayo).
Lista de convocados de Perú (La Bicolor).
Los motivos de Mano Menezes para la convocatoria
- Ampliación del universo de citados: La intención de Mano Menezes al extender la lista previa radica en contar con recambios para rotar piezas en un calendario apretado.
- Premio al ritmo en la liga local: El seguimiento del cuerpo técnico proyecta llamados para jugadores con 90 minutos semanales en la Liga 1, destacando los rendimientos de Oslimg Mora de Sport Boys y Piero Magallanes de Sport Huancayo.
- Impulso al recambio generacional: La nómina tendría en la mira a perfiles jóvenes que compiten en el exterior, como Fabio Gruber en Alemania y Bassco Soyer en Portugal.
- Marginación por falta de alta médica: Las ausencias responderían al criterio de descartar a futbolistas lesionados o sin rodaje para priorizar el rendimiento físico en la alta competencia.
Próximos amistosos de la Selección Peruana
|Fecha
|Rival
|Sede / Ciudad
|Sábado 26 de Septiembre
|Estados Unidos
|Orlando, Estados Unidos
|Martes 29 de Septiembre
|México
|New Jersey, Estados Unidos
|Sábado 3 de Octubre
|Canadá
|Montreal, Canadá
|Martes 6 de Octubre
|Colombia
|Miami, Estados Unidos
DATOS CLAVE
- La Selección Peruana jugará cuatro amistosos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.
- Mano Menezes convocó una nómina ampliada priorizando a futbolistas con ritmo y continuidad.
- Los cuatro partidos se disputarán del 26 de septiembre al 6 de octubre.