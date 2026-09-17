Mano Menezes mete mano: la lista de la Selección Peruana para amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

La Selección Peruana se prepara para los próximos amistosos internacionales. Mira cuál es la lista informada por el técnico Mano Menezes.

La Selección Peruana se alista para afrontar una exigente gira internacional de cuatro amistosos FIFA frente a las selecciones anfitrionas del Mundial y el combinado de Colombia. De acuerdo a las informaciones y al seguimiento del comando técnico, el entrenador Mano Menezes prepara una nómina ampliada que serviría para ensayar variantes dentro del proceso de recambio generacional.

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La proyección del cuerpo técnico apunta a dar prioridad a los futbolistas con continuidad semanal, dejando al margen a quienes no cuentan con alta médica o ritmo competitivo.

Selección Peruana jugará contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. (Foto: X).

La lista de convocados de la Selección Peruana

Arqueros

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

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Defensas

César Inga (Universitario)

Erick Noriega (Grêmio – Brasil)

Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05 – Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague – Dinamarca)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley – Inglaterra)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Centrocampistas

André Carrillo (Corinthians – Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU – Ecuador)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City – Estados Unidos)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva – Israel)

Álex Valera (Universitario)

Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Jhonny Vidales (FBC Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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Lista de convocados de Perú (La Bicolor).

Los motivos de Mano Menezes para la convocatoria

Ampliación del universo de citados: La intención de Mano Menezes al extender la lista previa radica en contar con recambios para rotar piezas en un calendario apretado.

Premio al ritmo en la liga local: El seguimiento del cuerpo técnico proyecta llamados para jugadores con 90 minutos semanales en la Liga 1, destacando los rendimientos de Oslimg Mora de Sport Boys y Piero Magallanes de Sport Huancayo.

Impulso al recambio generacional: La nómina tendría en la mira a perfiles jóvenes que compiten en el exterior, como Fabio Gruber en Alemania y Bassco Soyer en Portugal.

Marginación por falta de alta médica: Las ausencias responderían al criterio de descartar a futbolistas lesionados o sin rodaje para priorizar el rendimiento físico en la alta competencia.

Próximos amistosos de la Selección Peruana

Fecha Rival Sede / Ciudad Sábado 26 de Septiembre Estados Unidos Orlando, Estados Unidos Martes 29 de Septiembre México New Jersey, Estados Unidos Sábado 3 de Octubre Canadá Montreal, Canadá Martes 6 de Octubre Colombia Miami, Estados Unidos

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