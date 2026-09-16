¿Culpa de Pablo Guede? El inesperado motivo por el que Guillermo Viscarra se fue de Alianza Lima

Guillermo Viscarra estuvo 1 año y medio en Alianza Lima, así que ahora se pudo conocer la verdadera razón que lo llevó a salir de Matute cuando en su momento fue un titular indiscutible en el arco.

Alianza Lima quedó golpeado luego de perder el clásico del fútbol ante Universitario de Deportes. Jugando en Matute, los íntimos no pudieron darle una alegría a los suyos y uno de los protagonistas negativos de la jornada fue Alejandro Duarte al cometer un grosero error. A raíz de dicha situación es que muchos hinchas extrañan a Guillermo Viscarra y se preguntan por qué se fue.

Publicidad

Fuente: Alianza Lima.

Guillermo Viscarra fue uno de los fichajes más importantes de Alianza Lima a inicios de la temporada 2025. Siendo un seleccionado de Bolivia y que incluso estuvo muy cerca de clasificar al Mundial 2026 al perder en el repechaje ante Irak el pasado mes de marzo, perdió la titularidad en Alianza Lima y a mediados de año decisió tomar otro rumbo. Por ello es que ahora se conoció el gran motivo.

Fue el periodista Pedro García durante el programa ‘Vamos al VAR‘ que señaló y explicó a detalle la razón por la que finalmente Guillermo Viscarra se fue de Alianza Lima. No hablamos de un episodio futbolístico como tal, a pesar de que el arquero tuvo una lesión que lo alejó de las canchas en su momento, sino que al parecer hubo una pelea con Pablo Guede y quien finalmente aprobó dicha salida.

Publicidad

“¿Sabías que Viscarra se quería quedar? Y no se quedó no por culpa de los Navarro, sino porque se peleó con Pablo Guede y como se peleó con Guede, el profe ya no quiso que se quede. Como no se quedó, ahora hay lío porque de repente pudo haber una mejor disputa por el puesto en esa zona tan delicada de la cancha y sería otra realidad”; fue la bomba que soltó Pedro García.

Las dudas de Alejandro Duarte en Alianza Lima y el momento de Guillermo Viscarra

Alejandro Duarte cometió un blooper ante Universitario de Deportes en el último clásico disputado en el Estadio Alejandro Villanueva. No es el primer error cometido por el guardameta de Alianza Lima y ahora genera incertidumbre entre los hinchas que no le perdonarán una más. En base a ello es que surge la expectativa en saber si es que Pablo Guede le renovará la confianza en el arco.

Publicidad

Por otro lado, el presente de Guillermo Viscarra es bastante incierto. A pesar de haber sido titular en Alianza Lima durante un buen tiempo y de ser uno de los últimos referentes de la Selección de Bolivia, hoy en día no tiene equipo y desde que se fue del barrio de Matute se encuentra en dicha situación. Con 33 años, veremos qué le depara el futuro y finalmente en qué liga termina compitiendo.

DATOS CLAVES